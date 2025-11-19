Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp Giám đốc Tập đoàn A.P.Moller - Maersk

Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp ông Vincent Clerc, Giám đốc điều hành Tập đoàn A.P. Moller-Maersk của Đan Mạch. Ảnh: Thống Nhất - TTXVN



Tổng Bí thư Tô Lâm vui mừng trước sự phát triển tích cực của quan hệ Đối tác toàn diện Việt Nam - Đan Mạch (thiết lập năm 2013) và Đối tác Chiến lược Xanh giữa hai nước (thiết lập tháng 11/2023), là động lực thúc đẩy quan hệ hai nước phát triển mạnh mẽ trên tất cả các lĩnh vực theo xu hướng phát triển xanh và bền vững.

Tổng Bí thư Tô Lâm nêu rõ, Việt Nam tập trung phát triển hạ tầng trong đó có các cảng biển với với định hướng xanh phục vụ mục tiêu phát triển bền vững.

Ghi nhận tầm nhìn của Tập đoàn về xây dựng cảng, vận tải xanh và hoan nghênh kế hoạch mở rộng đầu tư của Tập đoàn tại Việt Nam trong việc phát triển hệ thống cảng biển xanh, thông minh, dịch vụ logistics…, Tổng Bí thư Tô Lâm khuyến khích Tập đoàn đầu tư vào các lĩnh vực như kinh tế biển… đồng thời khẳng định Việt Nam luôn sẵn sàng tạo thuận lợi cho các nhà đầu tư nước ngoài để phát triển các dự án logistics, kết nối các vùng miền, các đô thị lớn, các khu công nghiệp trong nước và với thế giới; nhấn mạnh Việt Nam nằm trong nhóm 20 nền kinh tế có quy mô thương mại quốc tế lớn nhất thế giới và đang đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng giao thông đồng bộ, rộng khắp và thông suốt để tăng sức cạnh tranh của nền kinh tế Việt Nam.