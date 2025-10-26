Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp Đoàn đại biểu tham dự Hội thảo quốc tế Việt Nam học lần thứ 7. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN

Tại buổi tiếp, Tổng Bí thư Tô Lâm cho rằng sự có mặt đông đảo của các nhà Việt Nam học trong nước và quốc tế thể hiện một thông điệp quan trọng: Việt Nam không chỉ là đối tượng nghiên cứu, mà đã trở thành một đối tác trí tuệ của các nhà Việt Nam học. Lịch sử hình thành, xây dựng, bảo vệ và phát triển dân tộc liên tục hàng nghìn năm đã tạo nên bản sắc đặc biệt, một nền văn hiến lâu đời, lấy lòng dân làm gốc, lấy đạo lý nhân nghĩa làm nền, lấy tinh thần độc lập và tự chủ làm mạch sống. Văn hóa Việt Nam là kết tinh của bản sắc dân tộc và sự giao thoa với nhân loại; là nền tảng tinh thần của xã hội, là sức mạnh mềm, là “căn cước phát triển” của quốc gia. Sức sống ấy đã giúp dân tộc vượt qua chiến tranh, tái sinh sau đổ nát và bước vào thời kỳ phát triển mới với tư thế ngày càng tự tin.

Tổng Bí thư nhấn mạnh hai dấu mốc lịch sử mang tính bước ngoặt của dân tộc: Trước tiên là sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam năm 1930, lãnh đạo nhân dân Việt Nam giành độc lập, thống nhất đất nước, mở ra con đường phát triển theo định hướng xã hội chủ nghĩa; tiếp theo là Đổi mới - quyết định chiến lược, tạo ra bước phát triển nhảy vọt, đưa Việt Nam vươn lên thành nền kinh tế năng động, hội nhập sâu, tham gia tích cực vào các chuỗi giá trị khu vực và toàn cầu.

Đánh giá cao chủ đề Hội thảo: "Việt Nam: phát triển bền vững trong kỷ nguyên mới", Tổng Bí thư nhấn mạnh Việt Nam chủ trương phát triển dựa trên ba trụ cột gắn bó chặt chẽ: Thứ nhất, phát triển thể chế, chính sách, quản trị quốc gia theo hướng tự chủ chiến lược, hiện đại, minh bạch, liêm chính, hiệu lực, hiệu quả; xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân, một Nhà nước kiến tạo phát triển. Thứ hai, phát triển con người Việt Nam toàn diện; tài nguyên quý nhất của Việt Nam là 106 triệu người Việt Nam cần cù, sáng tạo, giàu lòng yêu nước, giàu ý thức cộng đồng, ham học hỏi và biết vươn lên trong hoàn cảnh khó khăn. Thứ ba, phát triển kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, kinh tế tri thức, kinh tế số, gắn với khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số. Đặc biệt, phát triển bền vững không chỉ là vấn đề kinh tế và môi trường mà còn là vấn đề văn hóa, xã hội, con người, đạo lý.