Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp Đoàn đại biểu Hội đồng Quốc gia Mặt trận Đoàn kết Phát triển Tổ quốc Campuchia

Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp bà Men Sam An, Phó Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia, Chủ tịch Hội đồng Quốc gia Mặt trận Đoàn kết Phát triển Tổ quốc Campuchia. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN

Tại buổi tiếp, Tổng Bí thư Tô Lâm đánh giá cao chuyến thăm của bà Men Sam An và đoàn đại biểu cấp cao Hội đồng Quốc gia Mặt trận Đoàn kết Phát triển Tổ quốc Campuchia, góp phần quan trọng vào việc tăng cường hợp tác gắn bó giữa cơ quan Mặt trận hai nước, củng cố quan hệ láng giềng tốt đẹp hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài giữa Việt Nam và Campuchia. Tổng Bí thư Tô Lâm chúc mừng cơ quan Mặt trận hai nước đã ký Thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2026-2031; khẳng định Đảng và Nhà nước Việt Nam luôn dành ưu tiên cao cho mối quan hệ hữu nghị với Campuchia, ủng hộ Campuchia phát triển hòa bình, ổn định, đồng thời tạo mọi điều kiện thuận lợi để cơ quan Mặt trận hai nước tích cực triển khai các thỏa thuận đạt được và tăng cường hợp tác chặt chẽ. Nhân dịp này, Tổng Bí thư Tô Lâm gửi lời chúc mừng tới Quốc vương Norodom Sihamoni, Hoàng Thái Hậu Norodom Monineath Sihanouk, Chủ tịch CPP Hun Sen, Thủ tướng Hun Manet, Chủ tịch Quốc hội Khuon Sudary và nhân dân Campuchia nhân dịp năm mới Chol Chnam Thmey sắp tới (14-16/4/2026).



Tổng Bí thư Tô Lâm cho biết sau thành công của Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và bầu cử Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031, kỳ họp đầu tiên của Quốc hội khóa XVI sẽ hoàn thiện chức danh lãnh đạo, hoàn chỉnh bộ máy chính quyền các cấp và tích cực triển khai các Nghị quyết mà Đại hội Đảng XIV đã đề ra.



Phó Chủ tịch CPP, Chủ tịch Hội đồng Quốc gia Mặt trận Đoàn kết Phát triển Tổ quốc Campuchia Men Sam An chúc mừng Việt Nam đã tổ chức thành công bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI và Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, đặc biệt với tỉ lệ cử tri đi bầu đạt hơn 99%. Bà bày tỏ tin tưởng dưới sự lãnh đạo sáng suốt, tầm nhìn xa của Đảng Cộng sản Việt Nam do Tổng Bí thư Tô Lâm đứng đầu, Việt Nam sẽ tiếp tục phát triển, đạt được các mục tiêu đề ra; vui mừng về những kết quả to lớn mà Việt Nam đạt được và coi đó cũng là những thành tựu của Campuchia.



Phó Chủ tịch CPP Men Sam An cho biết đất nước Campuchia dưới sự lãnh đạo của Chủ tịch CPP Hun Sen và Thủ tướng Hun Manet luôn quan tâm, coi Việt Nam là người bạn láng giềng tốt, chân thành, luôn giúp đỡ nhau trong lúc khó khăn, đặc biệt là sự giúp đỡ của quân tình nguyện và nhân dân Việt Nam trong công cuộc giải phóng Campuchia thoát khỏi chế độ diệt chủng vào ngày 7/1/1979 và nhắc lại lời của Chủ tịch Hun Sen nếu không có sự hy sinh, giúp đỡ của Việt Nam thì sẽ không có Campuchia ngày nay; khẳng định cơ quan Mặt trận Campuchia luôn chú trọng tuyên truyền tới thế hệ trẻ về giá trị lịch sử quan hệ hai nước. Bà nhấn mạnh chuyến thăm cấp Nhà nước tới Campuchia và đồng chủ trì Cuộc gặp cấp cao giữa Bộ Chính trị Trung ương Đảng ta và Ban Thường vụ Trung ương Đảng Nhân dân Campuchia, và Cuộc gặp giữa ba Người đứng đầu ba Đảng Việt Nam – Campuchia – Lào tại Campuchia của Tổng Bí thư Tô Lâm (06/02/2026) đã đưa quan hệ hợp tác hai nước, ba nước biến chuyển về chất, ngày càng tin cậy, gắn bó và hiệu quả.