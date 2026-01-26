Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp Đoàn đại biểu Đảng Nhân dân Campuchia

Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp bà Men Sam An, Phó Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia (CPP) sang chúc mừng thành công Đại hội Đảng XIV. Ảnh: Thống Nhất -TTXVN

Tại buổi tiếp, Tổng Bí thư Tô Lâm chân thành cảm ơn Quốc vương Norodom Sihamoni, Chủ tịch CPP, Chủ tịch Thượng viện Hun Sen và Đảng Nhân dân Campuchia anh em đã gửi Thư chúc mừng thành công Đại hội XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam, đặc biệt cá nhân bà Men Sam An đã dẫn đầu Đoàn đại biểu CPP sang Việt Nam để trực tiếp chúc mừng, thể hiện tình hữu nghị truyền thống, đoàn kết gắn bó giữa hai Đảng và hai nước. Tổng Bí thư nhấn mạnh Đại hội XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam là Đại hội mở đầu cho một kỷ nguyên phát triển mới của dân tộc Việt Nam với phương châm “Đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, đột phá, phát triển”, thể hiện ý chí kiên định, khát vọng vươn lên và sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, quyết tâm xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, độc lập, phồn vinh và hạnh phúc; đề ra mục tiêu và tầm nhìn dài hạn của đất nước.

Tổng Bí thư chúc mừng những thành tựu phát triển của Campuchia trong thời gian qua và tin tưởng dưới sự trị vì anh minh của Quốc vương Norodom Sihamoni và đường lối lãnh đạo đúng đắn của Đảng Nhân dân Campuchia do Chủ tịch Hun Sen đứng đầu, đất nước Campuchia anh em sẽ tiếp tục đạt được nhiều thành tựu to lớn và toàn diện hơn nữa, thực hiện thắng lợi các mục tiêu đã đề ra, vai trò và vị thế của Campuchia ngày càng được nâng cao ở khu vực và trên thế giới. Tổng Bí thư khẳng định Việt Nam luôn coi trọng quan hệ với Campuchia cũng như quan hệ đoàn kết, gắn bó giữa ba nước Việt Nam - Lào - Campuchia.



Phó Chủ tịch CPP Men Sam An nhiệt liệt chúc mừng thành công tốt đẹp của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV Đảng Cộng sản Việt Nam, đồng thời chúc mừng đồng chí Tô Lâm đã được Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV tín nhiệm bầu chọn tiếp tục giữ cương vị Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV. Bà Men Sam An đánh giá cao và chân thành ca ngợi những thành tựu to lớn trên mọi lĩnh vực mà Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam đã đạt được thời gian qua dưới sự lãnh đạo đúng đắn và sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam đứng đầu là Tổng Bí thư Tô Lâm, nhà lãnh đạo suất sắc, nhất là việc cải cách bộ máy hành chính nhà nước, thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Đại hội XIII, đưa đất nước Việt Nam phát triển toàn diện, kinh tế tăng trưởng cao và đời sống của người dân ngày càng thịnh vượng; bày tỏ tin tưởng dưới sự lãnh đạo với tầm nhìn xa của Đảng Cộng sản Việt Nam, Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam sẽ thực hiện thành công Nghị quyết của Đại hội Đảng lần thứ XIV, trong đó kinh tế sẽ đạt tăng trưởng hai con số và hoàn thành hai mục tiêu thiên niên kỷ trở thành nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại và thu nhập trung bình cao vào năm 2030 và trở thành nước xã hội chủ nghĩa phát triển có thu nhập cao vào năm 2045. Phó Chủ tịch CPP Men Sam An nhấn mạnh việc duy trì gìn giữ vững chắc quan hệ hợp tác toàn diện, hữu nghị với Việt Nam ở tất cả các cấp, các kênh Đảng, Nhà nước, đoàn thể quần chúng là chủ trương nhất quán lâu dài của Đảng Nhân dân Campuchia.



Tổng Bí thư Tô Lâm và Phó Chủ tịch CPP Men Sam An bày tỏ hài lòng mối quan hệ Việt Nam - Campuchia trong những năm gần đây tiếp tục đà phát triển mạnh mẽ, thực chất, hiệu quả trên tất cả các lĩnh vực; tin tưởng rằng trong thời gian tới quan hệ giữa hải Đảng, hai nước tiếp tục được củng cố tăng cường vì lợi ích của nhân dân hai nước, góp phần vào hòa bình, ổn định của khu vực và trên thế giới; khẳng định tình hữu nghị Việt Nam - Campuchia có tính chất đặc biệt và vô giá, phải được tiếp tục duy trì, vun đắp, củng cố và phát triển cho các thế hệ mai sau./.