Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp Đoàn đại biểu Đảng Nhân dân Cách mạng Lào sang thăm và dự Hội thảo Lý luận lần thứ XII

Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp đồng chí Kikeo Khaykhamphithoune, Uỷ viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Lào. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN

Tổng Bí thư Tô Lâm hoan nghênh đồng chí Kikeo Khaykhamphithoune và Đoàn Đại biểu Đảng Nhân dân Cách mạng Lào sang thăm và tham dự Hội thảo Lý luận lần thứ XII giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Nhân dân Cách mạng Lào. Tổng Bí thư Tô Lâm đánh giá cao ý nghĩa của chuyến thăm và Hội thảo lần này diễn ra trong bối cảnh hai Đảng, hai nước đang tích cực triển khai Nghị quyết Đại hội của mỗi Đảng, hướng tới việc tổ chức thành công Đại hội Đảng toàn quốc vào đầu năm 2026, đồng thời là thời điểm cả hai nước đang nỗ lực sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị mỗi nước.

Tổng Bí thư bày tỏ phấn khởi và đánh giá cao những kết quả mà Lào đạt được trong thời gian qua là rất tích cực, toàn diện, đặc biệt là triển khai tốt công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội lần thứ XII của Đảng, tạo nền tảng vững chắc để bước vào giai đoạn phát triển mới. Tổng Bí thư khẳng định Việt Nam luôn ủng hộ mạnh mẽ Lào trong công cuộc đổi mới và phát triển đất nước, sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm, dành ưu tiên cao nhất để hỗ trợ Lào triển khai các vấn đề chiến lược trong nhiệm kỳ mới.



Nhân dịp này, Tổng Bí thư Tô Lâm trân trọng chuyển lời thăm hỏi thân thiết tới Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Thongloun Sisoulith và các nhà lãnh đạo Lào.