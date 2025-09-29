Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp Đại sứ Hoa Kỳ Marc E. Knapper

Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp Đại sứ Hoa Kỳ Marc Knapper. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN

Tại cuộc tiếp, Tổng Bí thư Tô Lâm đánh giá cao những tiến triển trong quan hệ hai nước trên mọi lĩnh vực, với nhiều kết quả tích cực, nhất là trong bối cảnh hai nước đang có nhiều hoạt động thiết thực để kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và 2 năm quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện.

Trao đổi thông tin về các định hướng lớn, quan trọng của Đảng và Nhà nước Việt Nam trong điều hành kinh tế - xã hội, thực thi pháp luật và thúc đẩy hội nhập kinh tế quốc tế thời gian qua, Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định Việt Nam luôn coi Hoa Kỳ là đối tác có tầm quan trọng chiến lược, mong muốn cùng Hoa Kỳ tiếp tục triển khai quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện theo hướng ngày càng thực chất, đi vào chiều sâu, tăng cường nội hàm chiến lược trong các lĩnh vực hợp tác, trên cơ sở các nguyên tắc cơ bản về tôn trọng độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ và thể chế chính trị của nhau, phù hợp với đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa dạng hóa, đa phương hóa của Việt Nam.

Ghi nhận quan hệ hai nước phát triển tích cực, thực chất trên cả bình diện song phương, khu vực và quốc tế, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Hoa Kỳ đã trở thành hình mẫu trong quan hệ quốc tế, ngày càng chứng minh rằng các quốc gia có thể vượt qua quá khứ để xây dựng tương lai hợp tác và hữu nghị tốt đẹp, trên cơ sở xây dựng tin cậy, tôn trọng lẫn nhau và chia sẻ lợi ích chung. Nhấn mạnh năm 2025 là năm có ý nghĩa quan trọng, kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Hoa Kỳ, Tổng Bí thư Tô Lâm đề nghị hai bên tiếp tục phối hợp triển khai hiệu quả chương trình nghị sự, thúc đẩy các chuyến thăm lẫn nhau ở các cấp, cùng thúc đẩy hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới.

Tổng Bí thư Tô Lâm ghi nhận các nỗ lực của Đại sứ Marc E. Knapper và tập thể cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Hoa Kỳ trong thúc đẩy, triển khai hiệu quả các thỏa thuận cấp cao và nội dung hợp tác trong khuôn khổ quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Hoa Kỳ trên mọi lĩnh vực như chính trị - đối ngoại, kinh tế - thương mại - đầu tư, quốc phòng - an ninh, hợp tác nhân đạo và khắc phục hậu quả chiến tranh…