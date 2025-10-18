Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp Đại sứ Anh tại Việt Nam Iain Frew. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN

Tại cuộc tiếp, Tổng Bí thư Tô Lâm bày tỏ vui mừng về những bước phát triển tốt đẹp của quan hệ song phương trong thời gian vừa qua; khẳng định quan hệ song phương đã phát triển thực chất và hiệu quả trên tất cả các lĩnh vực, tương xứng với tầm mức quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam - Anh; đánh giá cao vai trò của Đại sứ, góp phần quan trọng vào các thành tựu hợp tác song phương.

Bày tỏ hài lòng trước những kết quả tích cực của hợp tác giữa hai nước, Tổng Bí thư Tô Lâm đánh giá quan hệ hai nước còn rất nhiều tiềm năng phát triển, đặc biệt trong các lĩnh vực quốc phòng – an ninh, tài chính – tiền tệ, giáo dục – đào tạo, khoa học – công nghệ, lao động, chuyển đổi năng lượng, ứng phó biến đổi khí hậu, đặc biệt là văn hóa, thể thao và giao lưu nhân dân đã đi trước mở đường cho hợp tác trong các lĩnh vực khác.