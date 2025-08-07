Tin tức
Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp Đại sứ Ấn Độ
Tổng Bí thư Tô Lâm nhiệt liệt chúc mừng nhân dân Ấn Độ nhân dịp kỷ niệm 79 năm Ngày Độc lập của Cộng hòa Ấn Độ (15/8/1947 - 15/8/2025) và những thành tựu vượt bậc mà Ấn Độ đã đạt được trong chặng đường vừa qua, đặc biệt trong các lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội, khoa học công nghệ và nâng cao vị thế đất nước trong khu vực và trên trường quốc tế.
Tổng Bí thư khẳng định Việt Nam coi trọng quan hệ hữu nghị truyền thống được nhiều thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai nước vun đắp; cảm ơn Ấn Độ đã ủng hộ, hỗ trợ Việt Nam trong suốt quá trình đấu tranh giành độc lập dân tộc trước kia và xây dựng đất nước hiện nay.
Đánh giá cao sự phát triển tích cực và hiệu quả của mối quan hệ giữa hai nước trên nhiều lĩnh vực, Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định Ấn Độ là một trong những Đối tác Chiến lược toàn diện hàng đầu của Việt Nam ở khu vực, hai bên có tin cậy chính trị cao, tương đồng nhiều lợi ích chiến lược và có nền tảng giao lưu, gắn kết văn hóa, dân tộc lâu đời. Tổng Bí thư nhấn mạnh đây là nền tảng rất quan trọng để tiếp tục đưa quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện phát triển mạnh mẽ, hiệu quả và sâu sắc hơn nữa, khai thác tối đa các tiềm năng và lợi thế của hai nước.
Tổng Bí thư Tô Lâm đề nghị Đại sứ Ấn Độ quan tâm thúc đẩy các lĩnh vực hợp tác song phương, nhất là tăng cường trao đổi đoàn cấp cao và các cấp, triển khai hiệu quả những thỏa thuận cấp cao đã đạt được, tăng cường hợp tác quốc phòng, an ninh, thúc đẩy kết nối kinh tế, phấn đấu đưa kim ngạch thương mại hai nước đạt 20 tỉ USD và tăng gấp đôi đầu tư hai chiều, mở rộng hợp tác khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, thúc đẩy hợp tác văn hóa, giáo dục, tôn giáo, du lịch… để đáp ứng yêu cầu, định hướng phát triển trong giai đoạn mới của hai nước và đóng góp vào việc củng cố môi trường hòa bình, ổn định và phát triển ở khu vực và trên thế giới.
Nhân dịp này, Tổng Bí thư Tô Lâm cũng chuyển lời thăm hỏi tới Tổng thống Ấn Độ Droupadi Murmu và Thủ tướng Narendra Modi và mời Lãnh đạo Ấn Độ thu xếp sang thăm Việt Nam vào thời gian phù hợp.
Đại sứ Sandeep Arya bày tỏ vui mừng và vinh dự được Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp; chuyển lời thăm hỏi của Lãnh đạo Ấn Độ đến Tổng Bí thư; trân trọng cảm ơn sự ủng hộ quý báu và những tình cảm tốt đẹp của Tổng Bí thư Tô Lâm dành cho đất nước Ấn Độ và quan hệ Ấn Độ - Việt Nam. Đại sứ nhiệt liệt chúc mừng Việt Nam nhân dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh; bày tỏ ngưỡng mộ đối với những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội Việt Nam đã đạt được thời gian qua, đánh giá cao tầm nhìn sáng suốt và quyết tâm của Đảng, Nhà nước Việt Nam trong đẩy mạnh cải cách, với chiến lược phát triển mới, đưa đất nước tiến vào kỷ nguyên vươn mình. Đại sứ bày tỏ tin tưởng dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam, đứng đầu là Tổng Bí thư Tô Lâm, Việt Nam sẽ thực hiện thành công mục tiêu trở thành nước phát triển vào năm 2045.
Vui mừng báo cáo Tổng Bí thư về những bước phát triển tốt đẹp trong mối quan hệ hợp tác nhiều mặt giữa hai nước thời gian gần đây, Đại sứ Sandeep Arya cho biết hai bên đang tích cực phối hợp để triển khai những thỏa thuận cấp cao và Chương trình hành động triển khai quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện giai đoạn 2024–2028. Đại sứ nhấn mạnh Ấn Độ có thế mạnh trong nhiều lĩnh vực như khoa học công nghệ, công nghệ thông tin, trí tuệ nhân tạo…, sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm và tăng cường hơn nữa hợp tác với Việt Nam, để cùng thực hiện mục tiêu phát triển trong giai đoạn mới.
Đại sứ Sandeep Arya khẳng định Ấn Độ coi Việt Nam là một trong những đối tác quan trọng hàng đầu của Ấn Độ tại khu vực. Chia sẻ ý kiến của Tổng Bí thư Tô Lâm, Đại sứ Ấn Độ khẳng định sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành, địa phương của Việt Nam làm sâu sắc hơn nữa hợp tác giữa hai nước, đặc biệt là trong các lĩnh vực quan trọng như hợp tác quốc phòng, an ninh, kinh tế, thương mại, đầu tư, khoa học công nghệ, giao lưu nhân dân, giáo dục, đào tạo, du lịch…, tiếp tục đưa quan hệ vào chiều sâu toàn diện, tương xứng với tiềm năng và tin cậy chính trị./.