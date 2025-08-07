Tổng Bí thư Tô Lâm nhiệt liệt chúc mừng nhân dân Ấn Độ nhân dịp kỷ niệm 79 năm Ngày Độc lập của Cộng hòa Ấn Độ (15/8/1947 - 15/8/2025) và những thành tựu vượt bậc mà Ấn Độ đã đạt được trong chặng đường vừa qua, đặc biệt trong các lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội, khoa học công nghệ và nâng cao vị thế đất nước trong khu vực và trên trường quốc tế.

Tổng Bí thư khẳng định Việt Nam coi trọng quan hệ hữu nghị truyền thống được nhiều thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai nước vun đắp; cảm ơn Ấn Độ đã ủng hộ, hỗ trợ Việt Nam trong suốt quá trình đấu tranh giành độc lập dân tộc trước kia và xây dựng đất nước hiện nay.

Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp Đại sứ Ấn Độ tại Việt Nam Sandeep Arya. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN

Đánh giá cao sự phát triển tích cực và hiệu quả của mối quan hệ giữa hai nước trên nhiều lĩnh vực, Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định Ấn Độ là một trong những Đối tác Chiến lược toàn diện hàng đầu của Việt Nam ở khu vực, hai bên có tin cậy chính trị cao, tương đồng nhiều lợi ích chiến lược và có nền tảng giao lưu, gắn kết văn hóa, dân tộc lâu đời. Tổng Bí thư nhấn mạnh đây là nền tảng rất quan trọng để tiếp tục đưa quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện phát triển mạnh mẽ, hiệu quả và sâu sắc hơn nữa, khai thác tối đa các tiềm năng và lợi thế của hai nước.

Tổng Bí thư Tô Lâm đề nghị Đại sứ Ấn Độ quan tâm thúc đẩy các lĩnh vực hợp tác song phương, nhất là tăng cường trao đổi đoàn cấp cao và các cấp, triển khai hiệu quả những thỏa thuận cấp cao đã đạt được, tăng cường hợp tác quốc phòng, an ninh, thúc đẩy kết nối kinh tế, phấn đấu đưa kim ngạch thương mại hai nước đạt 20 tỉ USD và tăng gấp đôi đầu tư hai chiều, mở rộng hợp tác khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, thúc đẩy hợp tác văn hóa, giáo dục, tôn giáo, du lịch… để đáp ứng yêu cầu, định hướng phát triển trong giai đoạn mới của hai nước và đóng góp vào việc củng cố môi trường hòa bình, ổn định và phát triển ở khu vực và trên thế giới.

Nhân dịp này, Tổng Bí thư Tô Lâm cũng chuyển lời thăm hỏi tới Tổng thống Ấn Độ Droupadi Murmu và Thủ tướng Narendra Modi và mời Lãnh đạo Ấn Độ thu xếp sang thăm Việt Nam vào thời gian phù hợp.