Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp Công tước xứ Richmond Charles Henry Gordon-Lennox, đại diện Hoàng gia Anh

Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân tiếp Công tước xứ Richmond Charles Gordon-Lennox và Phu nhân. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN

Tổng Bí thư Tô Lâm bày tỏ vui mừng đến thăm chính thức Vương quốc Anh và được gặp ngài Công tước cùng Phu nhân; chân thành cảm ơn những tình cảm đặc biệt của ngài Công tước và Phu nhân cùng Hoàng gia Anh dành cho Việt Nam, cho cá nhân Tổng Bí thư và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam.

Hai nước Việt Nam-Anh đã có mối quan hệ lâu dài với tình cảm ngày càng gắn bó. Tổng Bí thư cho biết, trong chuyến thăm lần này theo lời mời của Thủ tướng Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland Keir Starmer, hai bên đã trao đổi nhiều nội dung quan trọng nhằm thống nhất nâng quan hệ hợp tác lên tầm cao mới, ở mức độ tin cậy cao nhất; vui mừng vì chủ trương đó được ngài Công tước và Hoàng gia Anh rất ủng hộ.

Công tước Charles Henry Gordon-Lennox bày tỏ vui mừng chào đón Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đến thăm chính thức Vương quốc Anh. Công tước cũng bày tỏ vui mừng vì quan hệ hợp tác giữa hai nước trong thời gian qua đã phát triển rất tốt đẹp và trong chuyến thăm lần này, hai bên nâng cấp quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện, mở rộng quan hệ hợp tác trên các lĩnh vực.