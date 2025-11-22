Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp Chủ tịch Thượng viện Quốc hội Cộng hòa Séc Milos Vystrcil. Ảnh: Thống Nhất - TTXVN

Nhiệt liệt chào mừng Chủ tịch Milos Vystrcil và Đoàn đại biểu cấp cao Thượng viện Quốc hội Cộng hòa Séc, Tổng Bí thư Tô Lâm đánh giá chuyến thăm có ý nghĩa quan trọng, thể hiện mong muốn và quyết tâm của Lãnh đạo và nhân dân hai nước trong việc không ngừng củng cố và phát triển quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác tốt đẹp giữa Việt Nam và Séc đã được hun đúc và thử thách qua hơn 75 năm kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao, đồng thời tạo xung lực mới đưa quan hệ Đối tác chiến lược vừa được thiết lập lên tầm cao mới, ngày càng thực chất và hiệu quả.

Tổng Bí thư khẳng định những tình cảm chân thành, sự giúp đỡ và ủng hộ lẫn nhau trong hoàn cảnh khó khăn và sự tin cậy chính trị cao là những tài sản vô giá và nền tảng vững chắc để hai nước hướng tới một giai đoạn hợp tác mới, tận dụng mọi tiềm năng và thế mạnh để bổ trợ lẫn nhau, phục vụ mục tiêu phát triển của mỗi nước, đóng góp vào hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở mỗi khu vực và trên thế giới.



Tổng Bí thư Tô Lâm bày tỏ hài lòng trước những bước phát triển tích cực của quan hệ Việt Nam - Cộng hòa Séc trong thời gian qua, đồng thời khẳng định kim ngạch thương mai hai chiều ở mức 2 tỷ USD còn khiêm tốn, chưa tương xứng với tiềm năng và thế mạnh cũng như quan hệ chính trị tốt đẹp giữa hai nước. Với nhiều mặt hàng nổi tiếng, không cạnh tranh lẫn nhau, hai bên cần tăng cường các hoạt động xúc tiến thương mại để nâng kim ngạch lên 5 tỷ USD trong vài năm tới, đồng thời thông qua thị trường của nhau để kết nối với thị trường châu Âu và Đông Nam Á nhằm tăng cường tự chủ chiến lược, đa dạng hóa thị trường và nguồn cung, tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng và chuỗi giá trị toàn cầu.



Đánh giá cao cuộc hội đàm giữa Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Chủ tịch Thượng viện Quốc hội Séc Milos Vystrcil, Tổng Bí thư Tô Lâm mong muốn cơ quan lập pháp hai nước tiếp tục phối hợp chặt chẽ, tạo hành lang pháp lý, tạo thuận lợi cho các nỗ lực thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai nước, đáp ứng lợi ích chung của hai quốc gia.