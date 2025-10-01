Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp Chủ tịch Tập đoàn Marvell toàn cầu

Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp ông Sandeep Bharathi, Chủ tịch Tập đoàn Marvell toàn cầu, Hoa Kỳ. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN

Tổng Bí thư hoan nghênh chuyến thăm Việt Nam của Chủ tịch Tập đoàn Marvell toàn cầu trong dịp kỷ niệm 30 năm bình thường hóa quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ và trong năm thứ hai triển khai quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện. Tổng Bí thư ghi nhận và đánh giá cao các kết quả đầu tư, kinh doanh của tập đoàn tại Việt Nam trong những năm qua, đóng góp thiết thực vào sự phát triển của Việt Nam và quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ.

Tổng Bí thư khẳng định Việt Nam coi Hoa Kỳ là một trong những đối tác có tầm quan trọng hàng đầu, mong muốn quan hệ hai bên duy trì đà phát triển tích cực, sâu rộng, hiệu quả, vì lợi ích của người dân và doanh nghiệp hai nước.