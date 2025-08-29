Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp Chủ tịch Quốc hội New Zealand Gerry Brownlee. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN

Tại cuộc tiếp, Tổng Bí thư Tô Lâm hoan nghênh Chủ tịch Quốc hội Gerry Brownlee và đoàn đại biểu Quốc hội New Zealand thăm chính thức Việt Nam; đánh giá cao ý nghĩa của chuyến thăm khi diễn ra đúng vào dịp hai nước kỷ niệm 50 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - New Zealand (1975 - 2025) cũng như trong không khí tưng bừng kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9 của Việt Nam.

Tổng Bí thư Tô Lâm đánh giá cao New Zealand là người bạn gần gũi, thân thiết, luôn đồng hành và ủng hộ Việt Nam trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước; nhấn mạnh việc tăng cường quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa hai nước không chỉ mang lại lợi ích cho nhân dân hai nước mà còn đóng góp cho hòa bình, ổn định và hợp tác chung của khu vực châu Á - Thái Bình Dương.



Tổng Bí thư Tô Lâm hài lòng nhận thấy sự phát triển mạnh mẽ của quan hệ Việt Nam - New Zealand, trong đó tin cậy chính trị là nền tảng để hai nước tăng cường hợp tác trên các lĩnh vực. Trên tinh thần đó, Tổng Bí thư đề nghị hai bên tăng cường trao đổi đoàn các cấp và trên các kênh Đảng, Chính phủ, Quốc hội, người dân, doanh nghiệp để gia tăng hiểu biết lẫn nhau.