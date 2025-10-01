Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp Chủ tịch Quốc hội Cuba

Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp Chủ tịch Quốc hội Chính quyền nhân dân và Hội đồng Nhà nước Cuba Esteban Lazo Hernández. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN

Tại buổi tiếp, Tổng Bí thư Tô Lâm chào mừng Chủ tịch Quốc hội Esteban Lazo Hernández thăm chính thức Việt Nam dịp hai nước kỷ niệm 65 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (2/12/1960 - 2/12/2025), “Năm Hữu nghị Việt Nam-Cuba”, thể hiện tình cảm, quan tâm đặc biệt của Đảng, Nhà nước, Quốc hội, nhân dân Cuba và cá nhân Chủ tịch Quốc hội Esteban Lazo Hernández đối với quan hệ hữu nghị đặc biệt, đoàn kết truyền thống, hợp tác toàn diện giữa hai nước.

Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh Việt Nam sẽ luôn sát cánh cùng Cuba tiếp tục thắt chặt mối quan hệ anh em mẫu mực, đoàn kết gắn bó, thủy chung giữa Đảng, Nhà nước và nhân dân hai nước. Nhân dịp này, thay mặt Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam, Tổng Bí thư Tô Lâm trân trọng cảm ơn Đảng, Nhà nước, nhân dân Cuba đã luôn đồng hành, ủng hộ Việt Nam trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, tái thiết đất nước, thể hiện qua câu nói bất hủ của Tổng Tư lệnh Fidel Castro: “Vì Việt Nam, Cuba sẵn sàng hiến dâng cả máu của mình”, là nguồn cổ vũ lớn lao đối với sự nghiệp bảo vệ, xây dựng Tổ quốc của nhân dân Việt Nam.



Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh quyết tâm của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam trong việc củng cố, tăng cường hơn nữa mối quan hệ hữu nghị đặc biệt, đoàn kết truyền thống, hợp tác toàn diện giữa Việt Nam -Cuba; nhấn mạnh quan hệ giữa hai Đảng là nền tảng chính trị và định hướng cho phát triển quan hệ hợp tác song phương trên tất cả các lĩnh vực; đề nghị Quốc hội Cuba tiếp tục ưu tiên hỗ trợ quan hệ hợp tác, kinh tế-thương mại-đầu tư, tạo điều kiện thuận lợi cho các dự án hợp tác nông nghiệp, năng lượng tái tạo, công nghệ sinh học-dược phẩm, phục vụ thiết thực cho công cuộc phát triển của cả hai nước. Đồng thời, Tổng Bí thư Tô Lâm đề nghị, hai bên phối hợp tăng cường trao đổi lý luận, kinh nghiệm thực tiễn, đặc biệt trong bối cảnh Việt Nam tổ chức Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV và Cuba tổ chức Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ IX trong năm 2026.



Chủ tịch Quốc hội Esteban Lazo Hernandez vui mừng được gặp lại Tổng Bí thư Tô Lâm nhân dịp dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Cuba trở lại thăm chính thức Việt Nam; chân thành cảm ơn sự đón tiếp thân tình mà Đảng, Nhà nước, Quốc hội và nhân dân Việt Nam đã dành cho Đoàn; trân trọng chuyển lời thăm hỏi của Lãnh tụ Cách mạng, Đại tướng Raul Castro và Bí thư thứ nhất, Chủ tịch nước Miguel Diaz-Canel tới Tổng Bí thư Tô Lâm và các đồng chí Lãnh đạo cấp cao Đảng Cộng sản Việt Nam.