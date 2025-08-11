Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Hàn Quốc-Việt Nam

Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp ông Ahn Gyu Back, Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Hàn Quốc - Việt Nam. Ảnh: Thống Nhất - TTXVN

Tại buổi tiếp, Tổng Bí thư Tô Lâm bày tỏ vui mừng sang thăm đất nước Hàn Quốc tươi đẹp và chúc mừng ông Ahn Gyu Back được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Hàn Quốc; tin tưởng với trọng trách mới và trên cương vị là Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Hàn Quốc - Việt Nam, ông Ahn Gyu Back sẽ tiếp tục có nhiều đóng góp hơn nữa cho việc thúc đẩy quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Hàn Quốc ngày càng phát triển thực chất và hiệu quả.

Tổng Bí thư Tô Lâm bày tỏ vui mừng nhận thấy quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước phát triển tốt đẹp trên mọi lĩnh vực và quan hệ hợp tác giữa Quốc hội hai nước và truyền thống giao lưu hữu nghị, gắn bó giữa hai Nhóm nghị sĩ hữu nghị đã góp phần tích cực vào sự phát triển toàn diện quan hệ Việt Nam – Hàn Quốc. Tổng Bí thư chia sẻ trên con đường phát triển của mình, Việt Nam mong muốn tăng cường hợp tác với các nước, trong đó có Hàn Quốc, một trong những đối tác chiến lược quan trọng hàng đầu của Việt Nam.

Tổng Bí thư Tô Lâm đề nghị hai Nhóm Nghị sĩ hữu nghị tăng cường giao lưu, hợp tác, phát huy vai trò cầu nối theo tinh thần Thỏa thuận hợp tác giữa hai Quốc hội, góp phần giám sát, đôn đốc, tạo điều kiện thuận lợi về pháp lý cho việc thực hiện các thỏa thuận và hiệp định đã ký giữa hai nước, thúc đẩy quan hệ hợp tác Việt Nam - Hàn Quốc ngày càng đi vào chiều sâu, hiệu quả và bền vững; đồng thời tăng cường phối hợp, ủng hộ lẫn nhau trên các diễn đàn liên nghị viện khu vực và thế giới. Tổng Bí thư chân thành cảm ơn và mong muốn Quốc hội Hàn Quốc tiếp tục hỗ trợ cho các hoạt động chung của cộng đồng người Việt Nam tại Hàn Quốc.