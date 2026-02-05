Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp Chủ tịch Mặt trận Lào xây dựng đất nước

Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp đồng chí Kikeo Khaykhamphithoune. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN

Đồng chí Kikeo Khaykhamphithoune cảm ơn Tổng Bí thư Tô Lâm đã dành thời gian tiếp đoàn đại biểu Mặt trận Lào xây dựng đất nước; đánh giá cao chuyến thăm cấp Nhà nước của Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam và kết quả hội đàm giữa Tổng Bí thư Tô Lâm và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Thongloun Sisoulith, phản ánh mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện, gắn kết chiến lược giữa hai nước đang đơm hoa kết trái.

Chúc mừng thành công của Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam và kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, đồng chí Kikeo Khaykhamphithoune tin tưởng dưới sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, đứng đầu là đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm, Việt Nam sẽ tiếp tục đạt nhiều thành tựu to lớn trong giai đoạn phát triển mới.

Đồng chí Kikeo Khaykhamphithoune cho biết Mặt trận Lào xây dựng đất nước luôn phát huy vai trò tập hợp, gắn kết đông đảo nhân dân các dân tộc Lào và người Lào ở nước ngoài, đóng góp quan trọng vào thành quả phát triển đất nước. Thời gian qua, Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước và Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã có nhiều hoạt động hợp tác có hiệu quả, đóng góp quan trọng vào việc giữ gìn, phát huy mối quan hệ giữa hai đất nước. Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của hai Đảng hai nước, các dự án, chương trình phối hợp giữa Mặt trận hai nước đã đạt những kết quả tốt đẹp, góp phần làm sâu sắc thêm lịch sử quan hệ hợp tác giữa hai nước Lào - Việt Nam.

Tổng Bí thư Tô Lâm đánh giá cao Mặt trận Lào xây dựng đất nước và Hội Hữu nghị Lào - Việt Nam đã và đang giữ vai trò quan trọng trong việc tập hợp, vận động các tầng lớp nhân dân Lào, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Lào xã hội chủ nghĩa; đồng thời là cầu nối tin cậy giữa nhân dân hai nước, góp phần không ngừng củng cố và phát triển mối quan hệ hữu nghị vĩ đại giữa hai nước.

Tổng Bí thư Tô Lâm cho biết Văn kiện Đại hội XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam đã dành sự quan tâm đặc biệt đến vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong hệ thống chính trị; khẳng định rõ hơn nữa vị trí là liên minh chính trị, liên hiệp tự nguyện rộng lớn nhất của các giai cấp, tầng lớp, dân tộc, tôn giáo và người Việt Nam ở trong và ngoài nước, là cơ sở chính trị của chính quyền nhân dân, là cầu nối vững chắc giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân.

Tổng Bí thư Tô Lâm đề nghị tiếp tục củng cố và tăng cường mối quan hệ hợp tác giữa Mặt trận Tổ quốc Việt Nam với Mặt trận Lào xây dựng đất nước, giữa hai Trung ương Hội Hữu nghị của hai nước. Hai bên cần thường xuyên trao đổi kinh nghiệm trong công tác vận động quần chúng, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc; phối hợp chặt chẽ trong việc đấu tranh chống các luận điệu xuyên tạc, chia rẽ quan hệ Việt Nam – Lào; tham gia vận động, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp, thương nhân hai nước mở rộng hợp tác, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của mỗi nước. Hai bên cũng tích cực đẩy mạnh hợp tác trong lĩnh vực văn hóa, giáo dục, đào tạo, y tế và phúc lợi xã hội; phối hợp tổ chức các chương trình giao lưu nhân dân giữa hai nước.

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam với Mặt trận Lào xây dựng đất nước cần phối hợp chặt chẽ trong việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện quan trọng của mỗi nước, nhất là trong năm 2027 - Năm Hữu nghị Việt Nam - Lào, với nhiều dấu mốc có ý nghĩa sâu sắc như kỷ niệm 65 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và 50 năm ký kết Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam – Lào, qua đó khẳng định quyết tâm gìn giữ và phát triển mối quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào mãi mãi bền chặt.

Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định Đảng, Nhà nước Việt Nam luôn ủng hộ, tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để tổ chức Mặt trận hai nước hoạt động hiệu quả, huy động được sức mạnh đại đoàn kết toàn dân và sức mạnh đoàn kết giữa hai dân tộc, cùng sánh vai thực hiện các mục tiêu phát triển. Tổng Bí thư Tô Lâm tin tưởng với sự chung sức, đồng lòng của hai Đảng, hai Nhà nước, hai dân tộc và với vai trò quan trọng của Mặt trận Lào xây dựng đất nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Hội Hữu nghị Lào - Việt Nam và các tổ chức xã hội của hai nước, mối quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam tiếp tục được củng cố, phát triển mạnh mẽ, vì lợi ích của mỗi nước, vì hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới.

Thay mặt Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam, Tổng Bí thư Tô Lâm chúc Đảng Nhân dân Cách mạng Lào ngày càng lớn mạnh, chúc đất nước Lào anh em ngày càng phồn vinh, phát triển, nhân dân Lào ngày càng ấm no, hạnh phúc; mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện, gắn kết chiến lược Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững.

Chủ tịch Mặt trận Lào xây dựng đất nước Kikeo Khaykhamphithoune cảm ơn ý kiến đánh giá và định hướng hoạt động của Tổng Bí thư Tô Lâm, khẳng định đây là những nội dung quan trọng để tổ chức Mặt trận hai nước nâng cao hiệu quả hoạt động và công tác phối hợp trong thời gian tới.

Hai tổ chức Mặt trận sẽ phối hợp thực hiện hiệu quả các chương trình hợp tác nhằm phát huy tốt nhất vai trò, góp phần vào thành tựu chung của mỗi nước và quan hệ giữa hai nước. Hội hữu nghị hai nước tiếp tục đẩy mạnh hoạt động ngoại giao nhân dân, đóng góp quan trọng vào củng cố mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện, gắn kết chiến lược giữa hai nước.

Đồng chí Kikeo Khaykhamphithoune gửi tới Tổng Bí thư Tô Lâm, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam lời chúc tốt đẹp nhất nhân dịp Tết cổ truyền của Việt Nam; chúc tình hữu nghị hợp tác giữa hai nước mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững.

*Tối cùng ngày, Tổng Bí thư Tô Lâm và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Chủ tịch Quốc hội Lào Saysomphone Phomvihane cùng đoàn đại biểu cấp cao hai nước đã dự Lễ buộc chỉ cổ tay. Lễ buộc chỉ cổ tay là phong tục tập quán gắn với đời sống của người dân Lào từ lâu đời. Đây cũng là nét văn hóa không thể thiếu trong cuộc sống của người dân Lào với ý nghĩa đem lại sự bình an, may mắn cho người được buộc chỉ.

Tiếp đó, Tổng Bí thư Tô Lâm, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam dự chiêu đãi do Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith chủ trì./.