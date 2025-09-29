Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp Chủ tịch Duma Quốc gia Nga Vyacheslav Volodin. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN

Bày tỏ vui mừng được gặp lại và chào đón Chủ tịch Duma Quốc gia Quốc hội Nga Vyacheslav Volodin cùng Đoàn đại biểu cấp cao Nga thăm Việt Nam, Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định chuyến thăm tạo động lực, góp phần củng cố tin cậy chính trị, tạo cơ sở và nền tảng để quan hệ Việt Nam - Nga phát triển mạnh mẽ, bền vững trong giai đoạn hợp tác mới.

Tổng Bí thư Tô Lâm cảm ơn Tổng thống Putin, Chủ tịch Duma Quốc gia Vyacheslav Volodin và các nhà lãnh đạo các đảng chính trị, lãnh đạo nhà nước và nhân dân Nga đã dành cho Việt Nam và cá nhân Tổng Bí thư những tình cảm nồng ấm, chân thành, nhờ Chủ tịch Duma Quốc gia Vyacheslav Volodin chuyển tới Tổng thống Putin, các nhà lãnh đạo Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ và các đảng chính trị Nga lời chào và lời hỏi thăm chân thành.



Nhắc lại những kỷ niệm và ấn tượng hết sức tốt đẹp về chuyến thăm chính thức Nga vào tháng 5/2025, cũng như các cuộc hội đàm, trao đổi chân thành, cởi mở và tin cậy cao với Tổng thống Nga Putin và các Nhà lãnh đạo cấp cao Nga, Tổng Bí thư khẳng định, chuyến thăm của Chủ tịch Duma Quốc gia Quốc hội Nga Vyacheslav Volodin là minh chứng sinh động cho ý chí và quyết tâm thúc đẩy hơn nữa quan hệ hữu nghị truyền thống và Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Nga.



Tổng Bí thư Tô Lâm cho biết luôn quan tâm, theo dõi và vui mừng trước những thành tựu của Liên bang Nga trong thời gian qua. Tổng Bí thư khẳng định, là người bạn chân thành của nhân dân Nga, Việt Nam luôn mong muốn nước Nga phát triển ổn định, thịnh vượng, an sinh xã hội và cuộc sống của người dân Nga không ngừng được nâng cao và mong muốn nước Nga giữ vai trò quan trọng hơn, đóng góp cho các cơ chế hợp tác và việc bảo đảm an ninh, phát triển tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương và trên thế giới, xây dựng một cấu trúc khu vực châu Á - Thái Bình Dương bình đẳng, bao trùm, toàn diện, mở và minh bạch, dựa trên luật pháp quốc tế.

Tổng Bí thư đề nghị Nga ủng hộ lập trường của Việt Nam và ASEAN về bảo đảm hòa bình, ổn định, trật tự tại Biển Đông trên cơ sở Luật pháp quốc tế, Hiến chương Liên hợp quốc và Công ước về Luật biển năm 1982 (UNCLOS 1982). Về quan hệ song phương, Tổng Bí thư nhấn mạnh, Việt Nam luôn mong muốn phát triển toàn diện quan hệ hữu nghị truyền thống và Đối tác chiến lược toàn diện với Nga, xứng tầm với vị trí của hai nước trong chính sách đối ngoại của nhau và lòng tin, lịch sử quan hệ hết sức tốt đẹp giữa hai nước, phù hợp với lợi ích và mong muốn của Lãnh đạo và Nhân dân hai nước.