Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp Chủ tịch Đảng Xã hội chủ nghĩa Bulgaria và đại diện các đảng cánh tả Bulgaria

Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp Chủ tịch Đảng xã hội chủ nghĩa Bulgaria Atanas Zafirov. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN

Chủ tịch Đảng Xã hội chủ nghĩa Bulgaria Atanas Zafirov nhiệt liệt hoan nghênh chuyến thăm chính thức Bulgaria của Tổng Bí thư Tô Lâm; bày tỏ tình cảm tốt đẹp với đất nước, con người Việt Nam và ngưỡng mộ những thành quả phát triển kinh tế-xã hội mà Việt Nam đã đạt được sau gần 40 năm Đổi mới dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam; nhấn mạnh chuyến thăm của Tổng Bí thư Tô Lâm với việc nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược là bước ngoặt lịch sử trong quan hệ hai nước; khẳng định Đảng Xã hội chủ nghĩa Bulgaria và các đảng cánh tả Bulgaria luôn ủng hộ tăng cường quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa hai nước.

Tổng Bí thư Tô Lâm cảm ơn Chủ tịch Đảng BSP và lãnh đạo các đảng cánh tả Bulgaria dành cho Đoàn tình cảm hữu nghị sâu sắc; khẳng định Đảng Cộng sản Việt Nam coi trọng việc tiếp tục củng cố quan hệ với Đảng BSP và các đảng cánh tả Bulgaria, coi đây là một phần không tách rời trong quan hệ Việt Nam-Bulgaria. Nhân dịp này, Tổng Bí thư cảm ơn sự ủng hộ, giúp đỡ quý báu của những người cộng sản và nhân dân Bulgaria đối với sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc và phát triển đất nước Việt Nam; mong muốn tiếp tục tăng cường hợp tác giữa hai Đảng nhằm đóng góp vào sự phát triển quan hệ giữa hai nước.