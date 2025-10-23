Tin tức
Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp Ban lãnh đạo Hội Hữu nghị Phần Lan-Việt Nam
Tại cuộc tiếp, Tổng Bí thư Tô Lâm bày tỏ vui mừng gặp gỡ các thành viên Ban Lãnh đạo Hội hữu nghị Phần Lan-Việt Nam, tổ chức ra đời năm 1971 trước cả khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao. Xúc động với tình cảm và sự ủng hộ quý báu mà Hội Hữu nghị cùng bạn bè Phần Lan dành cho nhân dân Việt Nam, Tổng Bí thư nhấn mạnh việc người dân Việt Nam không bao giờ quên hàng nghìn người dân Phần Lan từng xuống đường đòi chấm dứt chiến tranh ở Việt Nam, những dự án nước sạch, xóa đói giảm nghèo, phát triển nông thôn trong những ngày tháng tái thiết đất nước sau chiến tranh.
Đánh giá cao những hoạt động thiết thực, hiệu quả của hội trong việc củng cố và phát triển tình cảm hữu nghị, hợp tác giữa nhân dân hai nước trên các lĩnh vực giao lưu văn hóa, giáo dục-đào tạo, giao lưu nhân dân và hợp tác phát triển, Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định hội đã thực sự trở thành cầu nối vững chắc, góp phần tăng cường sự hiểu biết và tình đoàn kết giữa nhân dân hai nước. Tổng Bí thư đề nghị Ban Lãnh đạo Hội hữu nghị Phần Lan-Việt Nam tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Hội hữu nghị Việt Nam-Phần Lan và các tổ chức nhân dân hai nước thúc đẩy các hoạt động trao đổi, giao lưu, quảng bá lịch sử, truyền thống, văn hóa của mỗi nước, góp phần tăng cường hiểu biết giữa nhân dân hai nước và mở rộng hợp tác song phương trên các lĩnh vực khác.
Chủ tịch Hội hữu nghị Phần Lan-Việt Nam Mauri Raveala và đại diện các cựu chuyên gia đã nhiệt liệt chào mừng Tổng Bí thư Tô Lâm và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm chính thức Phần Lan; hoan nghênh việc hai nước nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược và bày tỏ tin tưởng chuyến thăm của Tổng Bí thư sẽ tạo xung lực mới, góp phần củng cố và làm sâu sắc hơn nữa quan hệ hữu nghị truyền thống và tình cảm tốt đẹp giữa nhân dân hai nước.
Chia sẻ những kỷ niệm sâu sắc về đất nước, con người Việt Nam, bày tỏ ấn tượng trước những thành tựu phát triển của Việt Nam trong thời gian qua, nhất là trong việc nâng cao đời sống nhân dân, Chủ tịch Hội hữu nghị Phần Lan-Việt Nam vui mừng thông tin về những hoạt động hợp tác với các đối tác Việt Nam trong thời gian qua trong tổ chức các hoạt động giao lưu, quảng bá văn hóa, nghệ thuật, ẩm thực Việt Nam đến với người dân Phần Lan và mở rộng hợp tác sang các lĩnh vực khác như giáo dục-đào tạo, công nghệ xanh và xử lý rác thải.
Hai bên nhất trí nhấn mạnh ý nghĩa quan trọng của việc tăng cường giao lưu, hợp tác hữu nghị giữa nhân dân hai nước, coi đây là nền tảng vững chắc để củng cố quan hệ song phương trên các lĩnh vực, góp phần thúc đẩy hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển bền vững ở khu vực và trên thế giới.
Tổng Bí thư và những người bạn của Việt Nam nhấn mạnh việc tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt của các tổ chức nhân dân trong việc gắn kết tình cảm đoàn kết hữu nghị giữa nhân dân hai nước, tăng cường phối hợp, sáng tạo hơn nữa trong các hoạt động giao lưu nhân dân với nội dung phong phú hơn, thu hút sự tham gia rộng rãi của các tầng lớp nhân dân, các nhà khoa học, chuyên gia, doanh nhân và đặc biệt là thế hệ trẻ hai nước, để câu chuyện hữu nghị Việt Nam-Phần Lan sẽ được những chủ nhân tương lai kế thừa và viết tiếp những trang mới tươi sáng và sôi động, tương xứng với tầm mức quan hệ mới./.