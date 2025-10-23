Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp Ban lãnh đạo Hội Hữu nghị Phần Lan-Việt Nam

Tổng Bí thư Tô Lâm và đại biểu đoàn Việt Nam tại buổi tiếp Hội hữu nghị Phần Lan - Việt Nam và nhóm chuyên gia Phần Lan từng tham gia các dự án hỗ trợ tại Việt Nam. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN

Tại cuộc tiếp, Tổng Bí thư Tô Lâm bày tỏ vui mừng gặp gỡ các thành viên Ban Lãnh đạo Hội hữu nghị Phần Lan-Việt Nam, tổ chức ra đời năm 1971 trước cả khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao. Xúc động với tình cảm và sự ủng hộ quý báu mà Hội Hữu nghị cùng bạn bè Phần Lan dành cho nhân dân Việt Nam, Tổng Bí thư nhấn mạnh việc người dân Việt Nam không bao giờ quên hàng nghìn người dân Phần Lan từng xuống đường đòi chấm dứt chiến tranh ở Việt Nam, những dự án nước sạch, xóa đói giảm nghèo, phát triển nông thôn trong những ngày tháng tái thiết đất nước sau chiến tranh.

Đánh giá cao những hoạt động thiết thực, hiệu quả của hội trong việc củng cố và phát triển tình cảm hữu nghị, hợp tác giữa nhân dân hai nước trên các lĩnh vực giao lưu văn hóa, giáo dục-đào tạo, giao lưu nhân dân và hợp tác phát triển, Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định hội đã thực sự trở thành cầu nối vững chắc, góp phần tăng cường sự hiểu biết và tình đoàn kết giữa nhân dân hai nước. Tổng Bí thư đề nghị Ban Lãnh đạo Hội hữu nghị Phần Lan-Việt Nam tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Hội hữu nghị Việt Nam-Phần Lan và các tổ chức nhân dân hai nước thúc đẩy các hoạt động trao đổi, giao lưu, quảng bá lịch sử, truyền thống, văn hóa của mỗi nước, góp phần tăng cường hiểu biết giữa nhân dân hai nước và mở rộng hợp tác song phương trên các lĩnh vực khác.