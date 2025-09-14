Tổng Bí thư Tô Lâm: Thông tấn xã Việt Nam tiếp tục khẳng định vai trò là cơ quan thông tin chiến lược, tin cậy của Đảng và Nhà nước

Bước vào thời bình, thông tin của TTXVN lại hòa chung với nhịp sống thời đại, phản ánh sinh động sự phát triển, bứt phá mạnh mẽ của đất nước. Với những thành tích đặc biệt xuất sắc, TTXVN tự hào là cơ quan báo chí ba lần vinh dự đón nhận danh hiệu Anh hùng: Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới vào năm 2001; Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân vào năm 2005 và Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân trao tặng Thông tấn xã Giải phóng vào năm 2020. Những tác phẩm xuất sắc của các phóng viên TTXVN qua các thời kỳ đã được trao tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước về văn học, nghệ thuật và các Giải báo chí cấp quốc gia, quốc tế.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu tại Lễ đón nhận Huân chương Hồ Chí Minh và kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Thông tấn xã Việt Nam(15/9/1945 - 15/9/2025). Ảnh: Lâm Khánh - TTXVN

Tổng giám đốc TTXVN Vũ Việt Trang nhấn mạnh, trước những yêu cầu của tình hình mới, TTXVN tiếp tục phát huy truyền thống, giữ vững giá trị nền tảng, không ngừng đổi mới sáng tạo, thực hiện hiệu quả nhiệm vụ thông tin chiến lược trong tình hình mới, là nguồn cung cấp thông tin chính thống, chuẩn xác, tin cậy và phong phú cho hệ thống truyền thông, công chúng trong và ngoài nước, khẳng định vị thế cơ quan thông tấn quốc gia có uy tín trong khu vực và trên thế giới.

Sớm nắm bắt xu hướng của truyền thông số, TTXVN đã hình thành hệ sinh thái số toàn diện, ứng dụng các công nghệ truyền thông hiện đại, trí tuệ nhân tạo vào quy trình quản lý, tác nghiệp, sản xuất và phổ biến thông tin, giúp tối đa hóa nguồn lực, đảm bảo nâng cao hiệu suất, chất lượng công việc. Các tòa soạn trực thuộc của TTXVN luôn được xếp thứ hạng cao trong danh sách trưởng thành chuyển đổi số.