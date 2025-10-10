Tổng Bí thư Tô Lâm thăm Trường mẫu giáo Kiêng Sang và lớp học mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh

Tổng Bí thư Tô Lâm thăm Trường mẫu giáo Kiêng Sang. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN

Đón Tổng Bí thư Tô Lâm tại nơi đỗ xe, lãnh đạo Trường mẫu giáo Kiêng Sang đã mời Tổng Bí thư và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tham quan các phòng học và lớp học mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh, sau đó xem Chương trình biểu diễn nghệ thuật do các học sinh Trường mẫu giáo Kiêng Sang thực hiện.

Tại đây, các học sinh đã trình bày những tiết mục đặc sắc ca ngợi tình hữu nghị Việt Nam - Triều Tiên, các bài dân ca truyền thống ca ngợi tình yêu quê hương, đất nước. Đặc biệt, các em nhỏ đã hát bài "Ai yêu Bác Hồ Chí Minh hơn thiếu niên nhi đồng" và biểu diễn độc tấu piano độc đáo.

Nhân dịp này, Tổng Bí thư Tô Lâm đã tặng quà cho cô và trò Trường mẫu giáo Kiêng Sang.