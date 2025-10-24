Tổng Bí thư Tô Lâm thăm nơi Bác Hồ từng ở tại Bulgaria

Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân gặp Cựu hoàng Simeon Saxe-Coburg-Gotha. Ảnh: TTXVN phát

Cung điện Vrana được xây dựng từ những năm đầu thế kỷ 20, là nơi chứng kiến nhiều sự kiện trọng đại của đất nước Bulgaria cũng như trong quan hệ quốc tế. Chủ nhân hiện nay của Cung điện Vrana là Cựu hoàng Bulgaria Simeon Saxe-Coburg-Gotha, người từng là Thủ tướng Bulgaria từ tháng 7/2001 đến tháng 8/2005.

Với tình cảm đặc biệt dành cho vị lãnh tụ Việt Nam và đất nước, con người mảnh đất hình chữ S, Cựu hoàng là người đã nêu ý tưởng gắn Biển kỷ niệm chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Cung điện Vrana, với mong muốn nơi đây trở thành biểu tượng cho tình hữu nghị truyền thống giữa hai dân tộc. Nhân chuyến thăm Cung điện Vrana, Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao đã gặp Cựu hoàng Simeon Saxe-Coburg-Gotha; trân trọng trao tặng Cựu hoàng Biển kỷ niệm chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh để gắn tại Cung điện.

Phát biểu tại cuộc gặp, Tổng Bí thư Tô Lâm bày tỏ xúc động được đến thăm Cung điện Vrana, nơi gắn liền với tình hữu nghị giữa hai dân tộc Việt Nam và Bulgaria. Cách đây 68 năm, vào tháng 8/1957, Chủ tịch Hồ Chí Minh - vị lãnh tụ kính yêu của dân tộc Việt Nam - đã từng lưu trú tại nơi này trong chuyến thăm hữu nghị chính thức tới Bulgaria. Chuyến thăm có ý nghĩa lịch sử đó đã mở ra một giai đoạn mới trong quan hệ truyền thống, hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam và Bulgaria.

Tổng Bí thư bày tỏ trân trọng sự ủng hộ của Cựu hoàng đối với ý tưởng gắn Biển kỷ niệm chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Cung điện Vrana; tin tưởng đây sẽ là biểu tượng trường tồn của tình hữu nghị giữa hai dân tộc, là "địa chỉ đỏ" cho các đoàn Việt Nam cũng như các thế hệ người Việt, bạn bè và nhân dân Bulgaria ghé thăm, ghi nhớ và tiếp nối truyền thống quan hệ tốt đẹp này.

Ghi nhận những đóng góp to lớn của Cựu hoàng đối với sự phát triển của đất nước Bulgaria trên cương vị Thủ tướng, Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định Việt Nam không quên những đóng góp thiết thực của Cựu hoàng đối với quan hệ Việt Nam-Bulgaria.