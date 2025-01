Tổng Bí thư Tô Lâm thăm, làm việc tại Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng

Tổng Bí thư Tô Lâm với lãnh đạo, sỹ quan chỉ huy Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN

Tổng Bí thư Tô Lâm tặng quà cho cán bộ, chiến sỹ bộ đội biên phòng. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN

Tổng Bí thư Tô Lâm thăm hỏi, chúc Tết cán bộ, chiến sĩ các đồn biên phòng vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới qua cầu truyền hình. Ảnh: Trọng Đức - TTXVN

Bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia

Tại buổi làm việc, Trung tướng Lê Đức Thái, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Tư lệnh Bộ đội Biên phòng đã báo cáo Tổng Bí thư về tình hình và kết quả công tác thời gian qua.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Tổng Bí thư Tô Lâm thân ái gửi tới tướng lĩnh, sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, cán bộ, chiến sĩ, công nhân viên quốc phòng trong toàn lực lượng Bộ đội Biên phòng, cùng toàn thể đồng chí, đồng bào các dân tộc nơi biên giới, hải đảo lời thăm hỏi ân tình và lời chúc mừng năm mới tốt đẹp nhất.

Tổng Bí thư chia sẻ những khó khăn, vướng mắc đặt ra đối với sự nghiệp quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia cùng những thách thức, gian khó, hiểm nguy mà lực lượng Bộ đội Biên phòng đã và đang nỗ lực vượt qua.

Bước sang năm 2025, một năm đầy ắp những sự kiện trọng đại, Tổng Bí thư đề nghị, tiếp tục giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của Nhà nước đối với sự nghiệp xây dựng, quản lý và bảo vệ biên giới quốc gia; nghiên cứu, nâng cao năng lực tham mưu và tổ chức thực hiện công tác Biên phòng ở tất cả các cấp; thường xuyên nắm chắc, đánh giá đúng tình hình an ninh, chính trị vùng biên giới, biển đảo, địa bàn trọng yếu cùng các vấn đề an ninh truyền thống, phi truyền thống… kịp thời tham mưu, xử lý hiệu quả các tình huống, không để bị động bất ngờ, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.

Tổng Bí thư nhấn mạnh, đổi mới mạnh mẽ về tư duy quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia; hoàn thiện cơ chế, chính sách, hệ thống pháp luật về xây dựng và bảo vệ biên giới quốc gia; tập trung nghiên cứu, đề xuất những vấn đề về công nghệ, chuyển đổi số trong hoạt động quản lý, bảo vệ biên giới, cửa khẩu; phối hợp triển khai thực hiện sâu, rộng, hiệu quả Chiến lược Bảo vệ biên giới quốc gia, Luật Biên phòng Việt Nam, Kết luận số 99 và các văn bản pháp lý có liên quan; chú trọng triển khai thực hiện nghiêm túc các Hiệp ước, Nghị định thư, Hiệp định, Quy chế liên quan đến vấn đề biên giới lãnh thổ.

Tổng Bí thư lưu ý, có quyết tâm chính trị cao, phương pháp tiến hành khoa học để tạo đột phá trong xây dựng Bộ đội Biên phòng cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia trong tình hình mới. Tăng cường thực hiện đồng bộ các giải pháp xây dựng Đảng bộ Bộ độ Biên phòng trong sạch vững mạnh tiêu biểu, đơn vị vững mạnh toàn diện "mẫu mực, tiêu biểu"; chuẩn bị tốt các điều kiện để tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ các cấp trong Bộ đội Biên phòng. Đồng thời, tiếp tục thực hiện chủ trương tinh gọn tổ chức bộ máy. Bảo đảm tốt hậu cần - kỹ thuật cho các nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, biên phòng; chăm lo, đảm bảo tốt đời sống, sức khỏe bộ đội; thực hiện tốt chính sách "Hậu phương quân đội" để cả "tiền phương" và "hậu phương" đều yên tâm công tác.

Tổng Bí thư căn dặn, phối hợp chặt chẽ với các ngành, các cấp, các lực lượng chức năng trong bảo vệ an ninh biên giới, bảo vệ nền tảng tư tưởng, chính trị nội bộ phục vụ các công việc hệ trọng của đảng; bảo đảm an ninh nông thôn, an ninh dân tộc - tôn giáo tại khu vực biên giới, biển đảo… Tập trung nhận diện những phương thức, thủ đoạn mới của các loại tội phạm, quyết liệt đấu tranh, trấn áp các loại tội phạm xâm phạm an ninh quốc gia, tội phạm ma túy, mua bán người, buôn lậu và gian lận thương mại; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm soát xuất nhập cảnh.

Tổng Bí thư đề nghị, huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị và toàn dân trong thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Nhà nước, Chính phủ về quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia và xây dựng khu vực biên giới vững mạnh; tiếp tục gắn bó mật thiết với nhân dân, tôn trọng nhân dân, dựa vào dân, lắng nghe ý kiến và bảo vệ lợi ích chính đáng của nhân dân; phát huy hiệu quả đội ngũ cán bộ Biên phòng tham gia cấp ủy các cấp, cán bộ tăng cường xã, đảng viên sinh hoạt tại các chi bộ thôn bản, đảng viên phụ trách hộ gia đình; tiếp tục thực hiện tốt các chương trình, phong trào giúp dân như "Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản", "Nâng bước em tới trường - Con nuôi đồn Biên phòng", "Biên cương đêm hội trăng rằm"…

* Xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển bền vững

Tổng Bí thư yêu cầu, quán triệt và thực hiện tốt chủ trương, quan điểm đối ngoại của Đảng, Nhà nước, nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại quốc phòng, đối ngoại biên phòng và hợp tác quốc tế trong lĩnh vực Biên phòng, góp phần bảo đảm môi trường hòa bình, giữ vững chủ quyền lãnh thổ, tạo thuận lợi cho phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội và củng cố, tăng cường quốc phòng, an ninh tại khu vực biên giới, biển đảo; sẵn sàng tham gia các hoạt động cứu trợ thảm hoạ tìm kiếm cứu nạn tại các nước láng giềng và các quốc gia trên thế giới khi có yêu cầu; chuẩn bị và sẵn sàng tổ chức tốt các chương trình Giao lưu hữu nghị Quốc phòng biên giới với các nước làng giềng; tăng cường đẩy mạnh các hoạt động đối ngoại Đảng, đối ngoại Biên phòng, đối ngoại nhân dân tại khu vực biên giới, xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển bền vững.

Về tổ chức đón Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, Tổng Bí thư đề nghị Bộ đội Biên phòng quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm chỉ thị của Ban Bí thư, của Thủ tướng Chính phủ và các chỉ thị, kế hoạch của Bộ Quốc phòng; tổ chức tuần tra, kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ biên giới, cửa khẩu, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội khu vực biên giới, cửa khẩu trong dịp Tết; bảo đảm đầy đủ tiêu chuẩn, chế độ Tết, tổ chức cho bộ đội đón Xuân, ăn Tết vui tươi, đầm ấm, an toàn, tiết kiệm; quan tâm, chăm lo cho các đối tượng chính sách, hộ nghèo trên địa bàn biên giới, biển, đảo.

Tổng Bí thư khẳng định, Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương và nhân dân luôn dành tình cảm đặc biệt, sự tin tưởng vững chắc và luôn quan tâm, chăm lo xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam nói chung, Bộ đội Biên phòng nói riêng luôn là một đội quân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; vững mạnh về chính trị, tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Tổng Bí thư đề nghị Bộ Quốc phòng cùng các ban, bộ, ngành, địa phương tiếp tục quan tâm, chỉ đạo, phối hợp và giúp đỡ, tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa để Bộ đội Biên phòng hoàn thành xuất sắc trọng trách mà Đảng, Nhà nước và nhân dân tin cậy giao phó.

Tổng Bí thư tin tưởng, trong thời gian tới, lực lượng Bộ đội Biên phòng sẽ phát huy cao độ truyền thống vẻ vang mà các thế hệ cha anh đã tạo dựng, kết hợp với bản lĩnh, phẩm chất của Bộ đội cụ Hồ thời kỳ mới, tiếp tục giành được nhiều kết quả, thành tích to lớn hơn nữa, thực sự tạo đột phá trên các mặt công tác biên phòng góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân tự tin, vững bước vào giai đoạn phồn vinh, thịnh vượng và phát triển.

Nhân dịp này, tại các điểm cầu, đại diện Ban Chỉ huy các Đồn Biên phòng đã báo cáo với Tổng Bí thư về tình hình và kết quả công tác trên từng địa bàn; cảm ơn lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương luôn quan tâm sâu sắc và động viên cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; xin hứa với Tổng Bí thư sẽ luôn đoàn kết thống nhất, quyết tâm cao, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ và bình yên nơi biên giới.

Nói chuyện, động viên cán bộ, chiến sĩ bộ đội biên phòng, đại diện cán bộ, nhân dân và lực lượng vũ trang tại các điểm cầu, đồn biên phòng, tàu tuần tra biên phòng, Tổng Bí thư vui mừng khi nghe các Đồn Biên phòng báo cáo việc tổ chức ăn Tết cùng đồng bào, gắn các hoạt động mừng Xuân với kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đảng.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Tổng Bí thư ân cần thăm hỏi tình hình sức khỏe, công tác chuẩn bị đón Tết trên địa bàn, việc tổ chức trực Tết tại đơn vị...; vui mừng được biết Ban Chỉ huy các Đồn Biên phòng đã chuẩn bị chu đáo cho cán bộ, chiến sĩ đón Tết vui Xuân cùng đồng bào các dân tộc trên địa bàn.

Tổng Bí thư căn dặn cán bộ, chiến sĩ các Đồn Biên phòng bố trí trực Tết thường xuyên, liên tục, không lơ là, mất cảnh giác, làm tốt nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, phối hợp cùng cấp ủy, chính quyền địa phương giúp đỡ nhân dân phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng khu vực biên giới hòa bình, ổn định và phát triển, làm tốt công tác đối ngoại, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước.

Nhân dịp này, Tổng Bí thư Tô Lâm đã tặng quà cán bộ, chiến sĩ Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng và ghi Sổ vàng truyền thống của Bộ đội Biên phòng./.