Tổng Bí thư Tô Lâm thăm Hoàng thái hậu Norodom Monineath Sihanouk

Tổng Bí thư Tô Lâm thăm hỏi, nói chuyện thân mật với Hoàng thái hậu Norodom Monineath Sihanouk. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN

Tổng Bí thư bày tỏ vinh dự được trở lại thăm Vương quốc Campuchia theo lời mời của Quốc vương Norodom Sihamoni; trân trọng cảm ơn Hoàng Thái hậu đã dành thời gian tiếp Đoàn; chúc Hoàng Thái hậu mạnh khỏe, tiếp tục có những đóng góp quan trọng cho sự phát triển phồn vinh của Vương quốc Campuchia và tình hữu nghị giữa hai dân tộc.

Tổng Bí thư Tô Lâm cùng các đồng chí trong Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đến thăm Hoàng thái hậu Norodom Monineath Sihanouk. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN

Tổng Bí thư bày tỏ ấn tượng sâu sắc trước những thành tựu mà nhân dân Campuchia đạt được trong những năm gần đây; khẳng định đối với nhân dân Việt Nam, hình ảnh cố Quốc vương Norodom Sihanouk, Hoàng Thái hậu Norodom Monineath Sihanouk và Quốc vương Norodom Sihamoni luôn là biểu tượng cao đẹp của tình hữu nghị Việt Nam - Campuchia. Thay mặt Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam, Tổng Bí thư chân thành cảm ơn những tình cảm cao quý và sự giúp đỡ quý báu mà Hoàng gia và nhân dân Campuchia đã dành cho Việt Nam trong các giai đoạn lịch sử cũng như hiện nay.

Tổng Bí thư Tô Lâm tặng quà lưu niệm cho Hoàng thái hậu Norodom Monineath Sihanouk. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN

Hoàng thái hậu Norodom Monineath Sihanouk tặng quà lưu niệm cho Tổng Bí thư Tô Lâm. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN

Thông tin về thành công của Đại hội XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam, Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định Việt Nam kiên định mục tiêu phát triển nhanh, bền vững, độc lập, tự chủ, gắn với hội nhập quốc tế sâu rộng, hiệu quả.

Hoàng Thái hậu và Tổng Bí thư cùng ôn lại chặng đường lịch sử gần 60 năm quan hệ hai nước, nhất trí tiếp tục làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài vì lợi ích của nhân dân hai nước, vì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới.

Nhân dịp này, Tổng Bí thư Tô Lâm trân trọng mời Hoàng Thái hậu Norodom Monineath Sihanouk cùng Quốc vương Norodom Sihamoni sang thăm và nghỉ dưỡng tại Việt Nam vào thời gian phù hợp./.