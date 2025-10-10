Tổng Bí thư Tô Lâm thăm Đại sứ quán Việt Nam tại Triều Tiên

Tổng Bí thư Tô Lâm với cán bộ nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Triều Tiên. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN

Tại đây, Đại sứ Việt Nam tại Triều Tiên Lê Bá Vinh đã báo cáo với Tổng Bí thư về kết quả công tác của Đại sứ quán, tình hình quan hệ song phương Việt Nam-Triều Tiên trong thời gian qua. Phát huy truyền thống đoàn kết, cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Triều Tiên luôn giúp đỡ nhau hoàn thành tốt nhiệm vụ, đóng góp tích cực vào sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và làm cầu nối tăng cường quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai nước Việt Nam – Triều Tiên.

Đại sứ Lê Bá Vinh khẳng định, trong thời gian tới, Đại sứ quán sẽ tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm; triển khai có hiệu quả Nghị quyết số 59-NQ/TW ngày 24/1/2025 của Bộ Chính trị về hội nhập quốc tế trong tình hình mới, góp phần đưa Việt Nam vững bước vào kỷ nguyên mới.

