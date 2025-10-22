Tổng Bí thư Tô Lâm thăm Đại học Aalto và gặp gỡ sinh viên Việt Nam tại Phần Lan

Tổng Bí thư Tô Lâm và ông Ilkka Niemela, Chủ tịch Đại học Aalto với sinh viên Việt Nam đang theo học tại Helsinki. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN

Tại cuộc gặp Ban lãnh đạo Đại học Aalto, Chủ tịch Đại học Aalto Ilkka Niemela chào đón Tổng Bí thư Tô Lâm và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đến thăm trường; hoan nghênh việc hai nước nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược và bày tỏ tin tưởng chuyến thăm của Tổng Bí thư sẽ tạo xung lực mới, góp phần củng cố và làm sâu sắc hơn nữa quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai nước trên các lĩnh vực, trong đó có giáo dục - đào tạo.

Chủ tịch Đại học Aalto cho biết, hiện nay, Đại học Aalto là trường đại học số 1 Phần Lan về chuyên môn, nằm trong nhóm 20 trường đại học trẻ tốt nhất thế giới. Dù mới được thành lập vào năm 2010, Đại học Aalto được thừa hưởng truyền thống và di sản học thuật lâu đời do được hợp nhất từ 3 trường đại học cổ, lớn nhất của Phần Lan gồm: Đại học Công nghệ Helsinki (thành lập năm 1849), Trường Kinh tế Helsinki (thành lập năm 1904) và Đại học Nghệ thuật và Thiết kế Helsinki (thành lập năm 1871). Đại học Aalto nổi tiếng với chương trình đào tạo đa dạng về lĩnh vực, từ các ngành công nghệ cao, công nghiệp cho tới các lĩnh vực về xã hội, nghệ thuật. Đặc biệt, trường nổi tiếng về chuyên môn trong lĩnh vực khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo. Đại học Aalto là chiếc nôi đào tạo nhiều nhân vật nổi tiếng, có vị thế, vị trí cao trong xã hội Phần Lan trong nhiều lĩnh vực.

Chủ tịch Đại học Aalto bày tỏ ấn tượng trước những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội, giáo dục - đào tạo và khoa học - công nghệ của Việt Nam, đồng thời thông tin về các hoạt động hợp tác với các đối tác Việt Nam trong những năm qua trong lĩnh vực giáo dục - đào tạo và nghiên cứu học thuật; khẳng định mong muốn và sẵn sàng tăng cường hợp tác với các cơ sở đào tạo, nghiên cứu của Việt Nam trong các lĩnh vực thế mạnh của trường như trí tuệ nhân tạo (AI), chuyển đổi số, năng lượng tái tạo, khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo. Chủ tịch Đại học Aalto Ilkka Niemela đánh giá cao tinh thần chăm chỉ, sáng tạo và khả năng thích nghi của sinh viên Việt Nam đang theo học tại trường.