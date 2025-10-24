Tổng Bí thư Tô Lâm thăm Công ty công nghiệp quốc phòng Samel-90 của Bulgaria

Tổng Bí thư Tô Lâm và Tổng thống Cộng hòa Bulgaria Rumen Radev tại buổi làm việc với doanh nghiệp quốc phòng Samel 90. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN

Công ty công nghiệp quốc phòng Samel-90 có trụ sở tại Samokov, cách thủ đô Sofia gần 60km, là doanh nghiệp điện tử – quốc phòng được thành lập năm 1964 với nhiệm vụ ban đầu là cung cấp thiết bị thông tin liên lạc điện tử cho Quân đội Bulgaria, về sau mở rộng sang sản phẩm dân dụng. Ngày nay, Samel-90 được coi là doanh nghiệp quốc phòng tiêu biểu của Bulgaria trong lĩnh vực thiết bị điện tử và liên lạc quân sự. Đại diện công ty đã giới thiệu các công nghệ quốc phòng tiên tiến trong các lĩnh vực tầm soát ra đa, công nghệ chế áp thiết bị bay không người lái, chế tạo máy bay không người lái phục vụ công tác thông tin liên lạc…

Tại đây, Tổng thống Cộng hòa Bulgaria Rumen Radev cũng đã trực tiếp giới thiệu với Tổng Bí thư Tô Lâm về nền công nghiệp quốc phòng của Bulgaria, nhấn mạnh những năng lực và sản phẩm chủ chốt của Công ty công nghiệp quốc phòng Samel-90.

Tổng Bí thư Tô Lâm đánh giá cao nền công nghiệp quốc phòng của Bulgaria và năng lực của Công ty Samel 90 với những sản phẩm chất lượng đã được kiểm chứng. Tổng Bí thư cho biết Việt Nam chủ trương xây dựng và phát triển nền công nghiệp quốc phòng chủ động, tự lực, tự cường, lưỡng dụng và hiện đại, trở thành mũi nhọn của công nghiệp quốc gia để bảo vệ độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ; chủ trương đa phương hóa, đa dạng hóa, hợp tác bình đẳng, cùng có lợi với tất cả các đối tác, trong đó có Bulgaria.