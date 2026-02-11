Tổng Bí thư Tô Lâm thăm, chúc Tết cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Ea H’Leo (Đắk Lắk)

Cùng đi với Tổng Bí thư có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Lê Minh Hưng, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương; Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an; Trần Sỹ Thanh, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương; Phạm Gia Túc, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng; Nguyễn Thanh Nghị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Chính sách, Chiến lược Trung ương; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng; lãnh đạo Chính phủ, Quốc hội; lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương, lãnh đạo Bộ Tư lệnh Quân khu 5 và lãnh đạo địa phương.

Tổng Bí thư Tô Lâm, Bí thư Quân uỷ Trung ương thăm, chúc Tết cán bộ chiến sỹ biên phòng EA Hleo, tỉnh Đắk Lắk. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN Tại đơn vị, sau khi nghe Chỉ huy Đồn Biên phòng báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo vệ biên giới; công tác sẵn sàng chiến đấu trong dịp Tết Nguyên đán; việc chăm lo Tết cho cán bộ, chiến sĩ và nhân dân khu vực biên giới, Tổng Bí thư Tô Lâm bày tỏ vui mừng đến thăm, chúc Tết cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Ea H’Leo – đơn vị đang trực tiếp làm nhiệm vụ tại khu vực biên giới của tỉnh Đắk Lắk.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Tổng Bí thư Tô Lâm gửi tới cấp ủy, chính quyền địa phương, toàn thể cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Ea H’Leo, cùng đồng bào các dân tộc nơi biên giới lời thăm hỏi ân cần và lời chúc mừng năm mới tốt đẹp nhất.

Tổng Bí thư ghi nhận và đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, ý chí bền bỉ của cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Ea H’Leo. Dù đóng quân nơi biên giới, điều kiện còn nhiều khó khăn, các đồng chí vẫn kiên trì bám trụ địa bàn, quan tâm xây dựng đơn vị chính quy, xanh, sạch, đẹp; đẩy mạnh tăng gia sản xuất, từng bước cải thiện đời sống vật chất, tinh thần cho bộ đội.



Tổng Bí thư cho biết, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng đã diễn ra thành công rất tốt đẹp. Năm 2026 là năm đầu tiên triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV, trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực tiếp tục diễn biến nhanh, phức tạp. Điều đó đặt ra yêu cầu ngày càng cao, toàn diện hơn đối với nhiệm vụ bảo vệ biên giới quốc gia.



Tổng Bí thư đề nghị cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Ea H’Leo quán triệt, nhận thức sâu sắc việc giữ vững chủ quyền lãnh thổ và an ninh biên giới quốc gia phải được đặt lên hàng đầu, tuyệt đối không được chủ quan, lơ là trong bất kỳ tình huống nào. Tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang, phẩm chất cao đẹp của “Bộ đội Cụ Hồ” trong thời kỳ mới, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, mỗi cán bộ, chiến sĩ không chỉ là người lính canh giữ biên cương, mà còn là những cán bộ dân vận, là cầu nối bền chặt giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân.

Tổng Bí thư lưu ý, cần tiếp tục bám dân, bám cơ sở, gần dân, hiểu dân, giúp nhân dân phát triển kinh tế, nâng cao đời sống, giữ gìn bản sắc văn hóa, thực hiện tốt chính sách đối với đồng bào dân tộc thiểu số và các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, qua đó củng cố vững chắc niềm tin của nhân dân đối với Đảng và Nhà nước; chú trọng xây dựng Đảng bộ Đồn Biên phòng trong sạch, vững mạnh; xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, “mẫu mực, tiêu biểu”.

Đơn vị phải tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt trong xây dựng nền biên phòng toàn dân, thế trận biên phòng toàn dân gắn với thế trận quốc phòng toàn dân và thế trận an ninh nhân dân vững chắc chủ động nắm chắc tình hình địa bàn, quản lý chặt chẽ khu vực biên giới; duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu; phối hợp chặt chẽ với các lực lượng liên quan, kịp thời phát hiện, xử lý hiệu quả các vụ việc phát sinh, không để bị động; đồng thời, làm tốt công tác đối ngoại biên phòng, góp phần xây dựng tuyến biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển.

Nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026, Tổng Bí thư chúc toàn thể cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Ea H’Leo cùng gia đình sức khỏe, hạnh phúc, an khang, thịnh vượng; tiếp tục đoàn kết, nỗ lực, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.