Tổng Bí thư Tô Lâm thăm Cảng biển Busan (Hàn Quốc)

Tổng Bí thư Tô Lâm tới thăm cảng tự động hoá DGT, thành phố Busan, Hàn Quốc. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN

Tại đây, Tổng Bí thư Tô Lâm và đoàn công tác đã nghe giới thiệu về công nghệ vận hành cảng thông minh, tự động hóa 100% và mục tiêu phát triển cảng biển trong thời gian tới.

Busan là cảng biển lớn nhất Hàn Quốc và là cảng container lớn thứ 6, cảng trung chuyển container lớn thứ 2 trên thế giới, là trung tâm trung chuyển hàng hóa đi lại giữa các cảng biển ở bờ biển Tây Nhật Bản và Bắc Trung Quốc. Busan vận hành hàng trăm tàu hàng hóa dịch vụ container cố định hàng tuần, liên kết với hải cảng lớn nhỏ của hơn 100 quốc gia trên thế giới. Cảng Busan được trang bị 4 bến cảng hiện đại, bao gồm bến cảng Bắc, bến cảng Nam, bến cảng Dadaepo và bến cảng Gamcheon.

Theo Ban Quản lý Cảng Busan, thành phố đang định hướng phát triển Cảng Busan thành trung tâm của ngành công nghiệp logistics và hàng hải khu vực Đông Bắc Á.

Hiện nay, xu hướng thành lập các cảng thông minh đang diễn ra nhanh chóng trên toàn thế giới. Để đảm bảo ổn định của chuỗi cung ứng và khả năng cạnh tranh trong lĩnh vực hậu cần, Hàn Quốc tập trung xây dựng các cảng thông minh, bắt đầu từ việc khánh thành nhà ga hoàn toàn tự động của Cảng Busan hồi tháng 4/2024 hay mở rộng xây dựng các cảng thông minh ở trong nước thông qua việc thúc đẩy các ngành công nghệ liên quan.