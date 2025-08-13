Tin tức
Tổng Bí thư Tô Lâm thăm Cảng biển Busan (Hàn Quốc)
Tại đây, Tổng Bí thư Tô Lâm và đoàn công tác đã nghe giới thiệu về công nghệ vận hành cảng thông minh, tự động hóa 100% và mục tiêu phát triển cảng biển trong thời gian tới.
Busan là cảng biển lớn nhất Hàn Quốc và là cảng container lớn thứ 6, cảng trung chuyển container lớn thứ 2 trên thế giới, là trung tâm trung chuyển hàng hóa đi lại giữa các cảng biển ở bờ biển Tây Nhật Bản và Bắc Trung Quốc. Busan vận hành hàng trăm tàu hàng hóa dịch vụ container cố định hàng tuần, liên kết với hải cảng lớn nhỏ của hơn 100 quốc gia trên thế giới. Cảng Busan được trang bị 4 bến cảng hiện đại, bao gồm bến cảng Bắc, bến cảng Nam, bến cảng Dadaepo và bến cảng Gamcheon.
Theo Ban Quản lý Cảng Busan, thành phố đang định hướng phát triển Cảng Busan thành trung tâm của ngành công nghiệp logistics và hàng hải khu vực Đông Bắc Á.
Hiện nay, xu hướng thành lập các cảng thông minh đang diễn ra nhanh chóng trên toàn thế giới. Để đảm bảo ổn định của chuỗi cung ứng và khả năng cạnh tranh trong lĩnh vực hậu cần, Hàn Quốc tập trung xây dựng các cảng thông minh, bắt đầu từ việc khánh thành nhà ga hoàn toàn tự động của Cảng Busan hồi tháng 4/2024 hay mở rộng xây dựng các cảng thông minh ở trong nước thông qua việc thúc đẩy các ngành công nghệ liên quan.
Công nghệ cảng thông minh rất cần thiết cho sự phát triển bền vững và khả năng cạnh tranh của lĩnh vực cảng biển. Chính phủ Hàn Quốc sẽ không ngừng hỗ trợ để thúc đẩy ngành công nghiệp này và phát triển công nghệ nhằm đảm bảo việc xây dựng cũng như mở rộng mạng lưới các cảng thông minh trên toàn quốc.
Phát biểu tại đây, Tổng Bí thư Tô Lâm cảm ơn sự đón tiếp trọng thị và chu đáo của Ban lãnh đạo Cảng Busan. Qua giới thiệu súc tích và cô đọng về tình hình khai thác và mục tiêu phát triển của Cảng Busan, Tổng Bí thư rất ấn tượng với cách thức tổ chức, quản lý và mục tiêu phát triển Cảng không chỉ là một điểm trung chuyển hàng hóa mà còn sở hữu một hệ sinh thái logistics toàn diện; động lực phát triển hạ tầng vật lý kết hợp với hạ tầng số; khoa học công nghệ và chiến lược quốc gia kết hợp với năng lực thị trường.
Tổng Bí thư chia sẻ, Việt Nam đang ngày càng hội nhập sâu rộng, bài học thành công của Hàn Quốc, trong đó Cảng Busan là thực tiễn sinh động, có thể chia sẻ để Việt Nam xây dựng chiến lược phát triển phù hợp với bối cảnh riêng của mình. Là quốc gia có biển và có vị trí địa lý trung tâm của khu vực Đông Nam Á, Việt Nam cũng đặt mục tiêu xây dựng các cụm cảng hiện đại, ứng dụng công nghệ số, vận hành theo tiêu chuẩn xanh, thân thiện với môi trường, gắn kết chặt chẽ với các hành lang kinh tế và mạng lưới logistics quốc tế. Quy hoạch một số cụm cảng ở phía Nam và phía Bắc theo định hướng trở thành cảng trung chuyển quốc tế, có khả năng tiếp nhận tàu lớn, đáp ứng chuỗi cung ứng toàn cầu và đóng vai trò kết nối giữa khu vực Đông Nam Á và khu vực Đông Bắc Á.
Tổng Bí thư rất quan tâm đến chiến lược phát triển của Cảng Busan và mong muốn, tăng cường hợp tác giữa Cảng Busan với các cảng biển của Việt Nam; thúc đẩy đầu tư xây dựng cảng biển thế hệ mới tại thành phố Hải Phòng, thành phố Đà Nẵng, Thành phố Hồ Chí Minh, Gia Lai, An Giang, Cà Mau…; hỗ trợ đào tạo đội ngũ kỹ sư, chuyên gia vận hành cảng biển, là đội ngũ xây dựng nền móng hợp tác trong thời gian tới.
Tổng Bí thư mong muốn các cơ quan liên quan hai nước tiếp tục hợp tác chặt chẽ, mở ra một chương mới cho quan hệ Việt Nam - Hàn Quốc phát triển hơn nữa trên tinh thần gắn kết, hướng tới sự thịnh vượng chung của hai đất nước./.