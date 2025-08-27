Tổng Bí thư Tô Lâm: Quốc hội phải đi trước một bước về thể chế, dám quyết định những vấn đề khó

Đây là sự kiện có ý nghĩa sâu sắc, là dấu mốc quan trọng đối với Quốc hội Việt Nam, thể hiện sự ghi nhận, đánh giá cao của lãnh đạo Đảng, Nhà nước đối với những đóng góp to lớn, xuyên suốt của các thế hệ đại biểu Quốc hội trong công cuộc phát triển đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đây cũng là dịp để tri ân các thế hệ đại biểu Quốc hội, cùng ôn lại truyền thống vẻ vang, chia sẻ những kinh nghiệm quý báu, lan tỏa khát vọng đổi mới, chung tay xây dựng một Quốc hội ngày càng dân chủ, chuyên nghiệp, hiện đại - vì một Việt Nam giàu mạnh, hùng cường, vững bước tiến vào kỷ nguyên mới của dân tộc.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu. Ảnh: Thống Nhất - TTXVN

* Ngôi nhà chung của những người đại biểu nhân dân

Tại cuộc gặp mặt, các đại biểu Quốc hội qua các thời kỳ đã phát biểu, chia sẻ cảm nghĩ về chặng đường phát triển đã qua, cũng như tình cảm sâu sắc và những mong muốn cho giai đoạn phát triển tiếp theo của Quốc hội Việt Nam.

Phát biểu tại cuộc gặp mặt, thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Tổng Bí thư Tô Lâm trân trọng gửi tới các đồng chí lão thành cách mạng, các vị tiền bối tiêu biểu, các vị đại biểu Quốc hội qua các thời kỳ lời thăm hỏi ân cần, lời tri ân sâu sắc nhất.



Tổng Bí thư nhấn mạnh, 80 năm nhìn lại, con đường phát triển của Quốc hội Việt Nam là một hành trình kiên định, sáng tạo và không ngừng đổi mới. Từ cuộc Tổng tuyển cử lịch sử ngày 6/1/1946, cuộc bầu cử dân chủ đầu tiên trong lịch sử nước ta, Quốc hội đã quyết nghị những vấn đề hệ trọng nhất của quốc gia: thông qua Hiến pháp, xác lập nền tảng pháp lý cho một nhà nước độc lập; quyết định đường lối, chính sách lớn; giám sát tối cao hoạt động của bộ máy nhà nước; đồng thời thông qua đối ngoại nghị viện, góp phần nâng cao vị thế quốc gia trên trường quốc tế. Trải qua hai cuộc kháng chiến trường kỳ, rồi thời kỳ thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; bước vào công cuộc Đổi mới và hội nhập sâu rộng, Quốc hội luôn đồng hành cùng dân tộc, là nơi những quyết sách trọng đại thể theo ý chí và nguyện vọng của nhân dân được thảo luận dân chủ, thông qua thận trọng, triển khai quyết liệt.



Tổng Bí thư khẳng định, chúng ta tôn vinh Quốc hội không chỉ như một thiết chế quyền lực nhà nước cao nhất, mà trước hết là một Ngôi nhà chung của những người đại biểu nhân dân - đã từng mang trên vai trách nhiệm nặng nề mà cao quý: lắng nghe dân, nói tiếng nói của dân, bảo vệ lợi ích chính đáng của dân. Trong mỗi đạo luật, mỗi nghị quyết có dấu ấn mồ hôi, công sức, trí tuệ tập thể của biết bao thế hệ đại biểu; là kết tinh của những chuyến đi cơ sở sống với nhân dân, thở với nhịp thở của nhân dân, những phiên thảo luận nhiều ngày, những câu chữ được cân nhắc kỹ càng để vừa đảm bảo tính hợp hiến, hợp pháp, vừa đảm bảo tính khả thi, hiệu quả, tinh gọn, sáng rõ.



Tổng Bí thư nêu rõ, chúng ta đặc biệt tri ân các vị đại biểu lão thành-những người đã đi qua một phần chiều dài của lịch sử Quốc hội nước ta, qua những giai đoạn đầy thử thách: cải cách ruộng đất, công cuộc khôi phục kinh tế sau chiến tranh, thống nhất đất nước, những năm tháng khó khăn đầu Đổi mới, rồi bước ngoặt hội nhập kinh tế quốc tế, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa và nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Các đồng chí là tấm gương sáng về khí phách, trí tuệ, liêm chính và tận tuỵ với Tổ quốc, với nhân dân. Những câu chuyện đời, những kinh nghiệm xương máu, những bài học thành công và cả những bài học không thành công đều vô cùng quý báu đối với lớp lớp đại biểu hôm nay và mai sau.



Tổng Bí thư cho rằng, trong hành trình 80 năm, có những cột mốc đã định hình tầm vóc của Quốc hội. Đó là Hiến pháp 1946, văn bản lập hiến đầu tiên khẳng định quyền lực thuộc về nhân dân; là những quyết định hệ trọng trong thời chiến, huy động sức người, sức của cho tiền tuyến, củng cố hậu phương lớn; là các Hiến pháp 1959, 1980, 1992 và 2013 và các lần sửa đổi, bổ sung Hiến pháp vào năm 2001, năm 2025… Mỗi bản Hiến pháp là một bước phát triển tư duy, thể chế, phản ánh trình độ phát triển mới của đất nước; là việc thể chế hoá đường lối Đổi mới, tạo hành lang pháp lý cho kinh tế tư nhân phát triển, cho hội nhập quốc tế toàn diện, cho quyền con người, quyền công dân ngày càng được bảo đảm; là những đạo luật quan trọng về tổ chức bộ máy nhà nước, về quốc phòng-an ninh, văn hóa-xã hội, tài chính- ngân sách, giáo dục- y tế, tài nguyên- môi trường, khoa học - công nghệ, lao động - việc làm, về chuyển đổi số, chuyển dịch năng lượng công bằng, về kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn… Mỗi đạo luật ra đời là một bước tiến của Nhà nước pháp quyền, là nền tảng để đất nước vươn lên.



Tổng Bí thư Tô Lâm bày tỏ, các đồng chí nguyên đại biểu Quốc hội từ khóa 2, khóa 3 tới nay, các đồng chí lão thành chính là “kho báu” của ký ức nghị trường, là “thư viện sống” của lập pháp Việt Nam. Mỗi câu chuyện chia sẻ hôm nay, mỗi dòng ghi chép để lại, mỗi góp ý thẳng thắn trong một dự thảo luật, tất cả đều quý giá, ý nghĩa; mong được lắng nghe nhiều hơn, được học hỏi nhiều hơn, được soi mình vào tấm gương các đồng chí nhiều hơn, để con đường phía trước vững chãi hơn, rộng mở hơn.