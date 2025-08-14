Tổng Bí thư Tô Lâm: Phát huy giá trị cộng hưởng giữa các vùng, định hình vị thế mới của Tuyên Quang trên bản đồ phát triển quốc gia

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu tại cuộc làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Tuyên Quang. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN

Tham dự buổi làm việc có các đồng chí: Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung Đảng: Lê Minh Hưng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương; Phan Đình Trạc, Trưởng ban Nội chính Trung ương; Nguyễn Duy Ngọc, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương; Đỗ Văn Chiến, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an; Nguyễn Văn Nên, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh; các đồng chí: Trần Lưu Quang, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Chính sách, chiến lược Trung ương; Lê Hoài Trung, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng; Lê Thành Long, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, lãnh đạo ban, bộ, ngành cơ quan Trung ương; lãnh đạo tỉnh Tuyên Quang.

* Thể hiện rõ tinh thần đổi mới và khát vọng vươn lên

Thực hiện các Quyết định của Trung ương, từ ngày 1/7/2025, tỉnh Tuyên Quang và tỉnh Hà Giang đã hợp nhất thành tỉnh Tuyên Quang, với trung tâm hành chính đặt tại thành phố Tuyên Quang (trước hợp nhất). Đồng thời với việc hợp nhất đơn vị hành chính, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang và Đảng bộ tỉnh Hà Giang cũng đã hợp nhất thành Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang.

Cấp ủy, chính quyền các cấp đã bám sát sự chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chính phủ, Quốc hội và Tỉnh ủy, triển khai nghiêm túc, đồng bộ các nội dung về sắp xếp tổ chức bộ máy, đơn vị hành chính các cấp.

Công tác tổ chức Đại hội của các tổ chức Đảng đảm bảo đúng quy trình, quy định về chương trình, nội dung, được cán bộ, đảng viên và nhân dân ủng hộ, đánh giá cao. Các Nghị quyết đột phá của Bộ Chính trị đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới được Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy lãnh đạo quán triệt, cụ thể hóa và triển khai thực hiện đầy đủ, đạt được nhiều kết quả nổi bật. Chương trình xây dựng nông thôn mới đạt nhiều kết quả quan trọng với 16 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 3 xã đạt chuẩn nâng cao và 4 xã kiểu mẫu trong năm 2025. Tỷ lệ hộ nghèo đa chiều giảm bình quân 5,87%/năm. Công tác bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa truyền thống gắn với phát triển du lịch được chú trọng. Chất lượng giáo dục có bước chuyển biến rõ rệt. Tỷ lệ người dân có thẻ bảo hiểm y tế đạt 95,86%. Công tác xóa nhà tạm, nhà dột nát được triển khai quyết liệt, sâu rộng, huy động được toàn xã hội hưởng ứng. Quốc phòng, an ninh được quan tâm tăng cường, xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân và thế trận lòng dân ngày càng vững chắc; chủ quyền biên giới quốc gia được giữ vững.

Bên cạnh những kết quả đạt được, tỉnh cũng thẳng thắn nhìn nhận một số khó khăn, hạn chế, cho thấy yêu cầu cấp thiết phải đổi mới tư duy phát triển, nâng cao năng lực điều hành, lựa chọn bố trí cán bộ chất lượng cao trong điều kiện tỉnh mới có không gian kinh tế - hành chính quy mô lớn hơn trước.

Sau khi nghe báo cáo và các ý kiến trao đổi tại buổi làm việc, phát biểu kết luận tại buổi làm việc Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân hai tỉnh Tuyên Quang và Hà Giang đã phát huy tinh thần đoàn kết, ý chí kiên cường, vượt qua thử thách và giành được nhiều thành tựu quan trọng. Sau hợp nhất, bộ máy chính quyền địa phương hai cấp nhanh chóng đi vào hoạt động ổn định, thông suốt.

Thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Tổng Bí thư nhiệt liệt biểu dương, đánh giá cao và chân thành cảm ơn những nỗ lực, cố gắng bền bỉ đó của hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân tỉnh Tuyên Quang.

Để khai thác hiệu quả các tiềm năng, lợi thế của tỉnh Tuyên Quang mới sau hợp nhất, Tổng Bí thư đề nghị, tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy dân chủ và sức mạnh đại đoàn kết các dân tộc.

Tổng Bí thư lưu ý, chuẩn bị thật chu đáo và tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2025-2030, bảo đảm tiến độ, chất lượng và định hướng chính trị đúng đắn. Đây là sự kiện trọng đại, dấu mốc mở ra giai đoạn phát triển mới cho toàn bộ không gian hành chính - kinh tế - xã hội của tỉnh. Quá trình chuẩn bị cần nghiêm túc, bài bản, đồng bộ và chặt chẽ, thể hiện rõ tinh thần đổi mới, đoàn kết, trí tuệ và khát vọng vươn lên.

Văn kiện Đại hội phải kết tinh tư duy mới, tầm nhìn mới, khát vọng phát triển mới của một chỉnh thể quy mô lớn hơn, giàu động lực và đa dạng hơn; không chỉ là phép cộng cơ học chiến lược của hai tỉnh cũ mà thực sự là một bước chuyển về chất trong tư duy phát triển, mô hình quản trị và thiết kế thể chế; cần tổng kết thực tiễn một cách toàn diện, đánh giá kỹ những đặc điểm mới sau sáp nhập và yêu cầu đặt ra từ hội nhập, chuyển đổi số, phát triển xanh, bao trùm, bền vững; từ đó xây dựng tầm nhìn đến 2030, định hướng 2045, phù hợp với tinh thần dự thảo Văn kiện Đại hội XIV của Đảng và điều kiện thực tiễn của tỉnh.

Tổng Bí thư chỉ rõ, quá trình chuẩn bị và tổ chức đại hội cũng phải gắn chặt với công tác tư tưởng, tuyên truyền, vận động nhằm nâng cao nhận thức, tạo sự đồng thuận trong toàn Đảng bộ và hệ thống chính trị; khơi dậy tinh thần trách nhiệm, khát vọng cống hiến và quyết tâm đổi mới trong toàn xã hội. Đây là thời điểm đặc biệt để củng cố đoàn kết, phát huy dân chủ, siết chặt kỷ cương, chuẩn bị một nền tảng chính trị vững chắc cho bước phát triển mới.