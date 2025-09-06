Tổng Bí thư Tô Lâm: Phát huy cao độ bản lĩnh, trí tuệ, nghệ thuật quân sự Việt Nam

Tham dự có các đồng chí: Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú; các Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng: Trưởng ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Nguyễn Duy Ngọc, Trưởng ban Nội Chính Trung ương Phan Đình Trạc, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa.

Tham dự còn có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Đại tướng Phan Văn Giang; Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an, Đại tướng Lương Tam Quang; Thường trực Tiểu ban Văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV Nguyễn Văn Nên.



Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Bộ Quốc phòng và Bộ Tổng Tham mưu; lãnh đạo các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương và địa phương; các bậc lão thành cách mạng, Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động; Tùy viên Quốc phòng, Tùy viên quân sự, Tùy viên quân chủng các nước tại Việt Nam; lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ Quốc phòng...

Các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Chủ tịch nước Lương Cường; Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính; Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn; Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến, cùng các ban, bộ, ngành trung ương và các địa phương đã gửi Lẵng hoa chúc mừng.

Tổng Bí thư Tô Lâm, các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng Nhà nước dự Lễ kỷ niệm. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN

* Không ngừng nâng cao bản lĩnh chính trị, tham mưu kịp thời, hiệu quả

Trong diễn văn tại Lễ kỷ niệm, Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng nêu rõ: Sau ngày nước nhà giành được độc lập, để chỉ huy, điều hành lực lượng vũ trang cả nước, ngày 7/9/1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã giao nhiệm vụ cho đồng chí Hoàng Văn Thái thành lập Bộ Tổng Tham mưu. Người chỉ rõ: “... Bộ Tổng Tham mưu là cơ quan quân sự cơ mật của Đoàn thể, là cơ quan quan trọng của quân đội, có nhiệm vụ: Tổ chức, huấn luyện quân đội cho giỏi; tổ chức nắm địch, nắm ta rõ ràng; bày mưu kế khôn khéo; tổ chức chỉ huy thông suốt, bí mật, nhanh chóng, kịp thời, chính xác để đánh thắng mọi kẻ thù, bảo vệ thành quả cách mạng”.

Thực hiện lời dạy của Người, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, trực tiếp là Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và sự giúp đỡ tận tình của cấp ủy, chính quyền, nhân dân cả nước, suốt 80 năm qua, Bộ Tổng Tham mưu đã không ngừng trưởng thành và lập nhiều chiến công xuất sắc trong chiến tranh giải phóng dân tộc cũng như trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, xứng đáng là cơ quan tham mưu chiến lược về quân sự, quốc phòng, cơ quan chỉ huy cao nhất của Quân đội nhân dân và Dân quân tự vệ Việt Nam. Nhìn lại chặng đường song hành cùng đất nước, Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam đã phát triển vượt bậc về mọi mặt; trong bất kỳ điều kiện, hoàn cảnh nào, đều nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng phát biểu. Ảnh: Trọng Đức - TTXVN Với những thành tích đã đạt được trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam đã vinh dự được Đảng, Nhà nước tặng thưởng Huân chương Sao Vàng; Huân chương Hồ Chí Minh; Huân chương Quân công hạng Nhất; Huân chương Quân công hạng Nhì và nhiều tập thể, cá nhân được tặng những phần thưởng cao quý khác. Tự hào về những đóng góp và thành tích đã đạt được, Đại tướng Nguyễn Tân Cương khẳng định, mỗi cán bộ, nhân viên, chiến sĩ, người lao động Bộ Tổng Tham mưu càng nhận thức sâu sắc hơn trách nhiệm đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; không ngừng nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ toàn diện, tham mưu kịp thời, có hiệu quả với Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về công tác quân sự, quốc phòng, không ngừng nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh, khả năng sẵn sàng chiến đấu và chiến đấu của Quân đội, bảo đảm trong bất kỳ điều kiện, hoàn cảnh nào cũng luôn nhận và hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao.