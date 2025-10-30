Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu tại Hội nghị Kinh tế Cấp cao Việt Nam - Anh. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN

Tại Hội nghị, các doanh nghiệp, tổ chức và chuyên gia hai nước đã thảo luận nhiều nội dung và đề xuất thiết thực những chủ đề hợp tác thuộc 3 lĩnh vực quan trọng: tài chính, công nghệ và năng lượng. Các ý kiến đều nhất trí cho rằng tiềm năng hợp tác giữa hai nước là rất lớn và hoàn toàn khả thi nếu hai bên có cơ chế, chính sách và sự đồng hành kịp thời. Điều đó cho thấy tiềm năng và dư địa hợp tác của hai bên là rất lớn.

Phát biểu tại Hội nghị, Tổng Bí thư Tô Lâm chỉ rõ thế giới đã và đang trải qua nhiều biến động phức tạp, khó đoán định không chỉ về địa chính trị mà còn về kinh tế, thương mại, đồng thời cũng xuất hiện nhiều cơ hội và thách thức mới; khẳng định bằng nỗ lực, quyết tâm và sự đồng lòng của Đảng, Nhà nước và nhân dân cùng cộng đồng doanh nghiệp, Việt Nam đã duy trì sự ổn định toàn diện và phát triển mạnh mẽ, trở thành điểm sáng về tăng trưởng và phát triển kinh tế nhanh và bền vững trong khu vực và trên thế giới.

Tổng Bí thư Tô Lâm chia sẻ Việt Nam đang bước vào giai đoạn phát triển mới, với khát vọng đến năm 2045 trở thành quốc gia phát triển, có thu nhập cao, dựa trên 3 trụ cột - độc lập tự cường, đổi mới sáng tạo và hội nhập quốc tế sâu rộng. Để đạt được điều đó thì tăng trưởng kinh tế từ năm 2026 trở đi phải đạt được ít nhất 10%/năm.

Bày tỏ đây là mục tiêu rất thách thức, Tổng Bí thư Tô Lâm tin tưởng sẽ đạt được. Bởi Việt Nam có lực lượng lao động trẻ, cần cù sáng tạo, có khát vọng vươn lên; có bạn bè quốc tế, thị trường; sự hợp tác của những người bạn, trong đó có những người bạn, doanh nghiệp Anh. Trong tiến trình đó, Việt Nam luôn xác định con người là trung tâm, là chủ thể và là mục tiêu của mọi chính sách phát triển.

Tổng Bí thư Tô Lâm cho biết Việt Nam kiên định đường lối phát triển bền vững, kết hợp hài hoà giữa tăng trưởng kinh tế, tiến bộ xã hội và bảo vệ môi trường. Đó là con đường mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đã định hướng từ rất sớm: "Phát triển là để con người được sống ấm no, hạnh phúc và để đất nước ta góp phần xứng đáng vào nền hoà bình và tiến bộ của nhân loại". Với chính sách đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa, Việt Nam luôn coi trọng quan hệ với Vương quốc Anh, một đối tác chiến lược, có vai trò quan trọng trong cấu trúc hợp tác toàn cầu.

Trong thời gian qua, quan hệ Việt Nam - Anh đã không ngừng được củng cố và phát triển, cùng chia sẻ nhiều giá trị chung, đề cao hòa bình, thượng tôn pháp luật, thương mại tự do và phát triển bền vững. Thương mại và đầu tư, một trụ cột quan trọng của quan hệ giữa hai nước, đang chứng kiến những bước phát triển mạnh mẽ. Đây chính là nền tảng mạnh mẽ và quan trọng để lãnh đạo hai bên vừa qua đã cùng nhau thống nhất nâng tầm quan hệ thành Đối tác Chiến lược toàn diện. Đây là một bước tiến lớn, mở ra chương mới trong quan hệ hợp tác giữa hai bên.