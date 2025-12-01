Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu chính sách tại Học viện Chính trị và Hành chính Quốc gia Lào, chiều 1/12/2025. Ảnh: Thống Nhất - TTXVN

Tại đây, Tổng Bí thư Tô Lâm đã phát biểu chính sách với chủ đề: Kế thừa tình hữu nghị vĩ đại, vun đắp quan hệ đoàn kết đặc biệt, củng cố hợp tác toàn diện và đẩy mạnh gắn kết chiến lược Việt Nam - Lào trong giai đoạn mới.

Cùng dự có Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith; lãnh đạo Đảng, Nhà nước Lào; Ban lãnh đạo Học viện Chính trị và Hành chính Quốc gia Lào; và đông đảo thầy cô giáo, cán bộ, học viên Học viện Chính trị và Hành chính Quốc gia Lào.



* Tình hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt - chất kết dính chiến lược



Phát biểu tại Học viện, Tổng Bí thư Tô Lâm chúc mừng Học viện Chính trị và Hành chính Quốc gia Lào với lịch sử 30 năm hình thành và phát triển đã trở thành cái nôi đào tạo, bồi dưỡng lý luận, chính trị và hành chính cho nhiều cán bộ lãnh đạo, quản lý trong bộ máy của Đảng và Nhà nước Lào - những người gánh vác trọng trách trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước Lào.



Tổng Bí thư nêu rõ Việt Nam và Lào là hai quốc gia láng giềng cùng chí hướng, chung khát vọng, chung không gian sinh tồn và phát triển. Địa lý là điểm xuất phát của mối gắn kết tự nhiên, là nơi "tối lửa tắt đèn có nhau", là nơi cùng nghe chung tiếng gà gáy, chung bát cơm, hạt muối. Trong bao thế kỷ, nhân dân hai nước đã cùng trải qua những thử thách lớn của lịch sử, cùng đương đầu với sự khắc nghiệt của thiên nhiên để tồn tại, cùng bị thực dân, đế quốc xâm lược, cùng bị chia cắt, kìm kẹp, áp bức, cùng đứng trước áp lực sống còn hoặc đoàn kết để chiến thắng hoặc lần lượt bị khuất phục. Và điều rất đặc biệt, rất riêng đó là Đảng Cộng sản Đông Dương ra đời năm 1930 để lãnh đạo phong trào cách mạng ở Việt Nam, Lào và Campuchia.Trong hoàn cảnh đó, đoàn kết đặc biệt Việt Nam - Lào là lựa chọn duy nhất đúng, là tất yếu lịch sử mang tính chiến lược sống còn. Hai dân tộc nhận ra rằng: "Muốn tồn tại và phát triển thì phải đứng bên nhau".

Trên dải Trường Sơn hùng vĩ, nhân dân hai nước, các đơn vị bộ đội, công an Lào và Việt Nam đã dựa lưng vào nhau, che chở cho nhau để chiến đấu và chiến thắng. Con đường chiến lược xuyên Trường Sơn uốn lượn qua hai nước là đường sống, đường thắng lợi, là biểu tượng của liên minh chiến đấu keo sơn, gắn bó, tin cậy lẫn nhau.

Có thể nói, trong suốt các cuộc kháng chiến chống thực dân, đế quốc, Việt Nam khó có thể giành thắng lợi nếu thiếu chỗ dựa, chỗ đứng chân và sự phối hợp chiến lược của Lào. Cách mạng Lào khó có thể giành chiến thắng nếu thiếu sự hỗ trợ to lớn, toàn diện và vô tư của Việt Nam. Đó là liên minh chiến đấu tự nhiên, là "cộng sinh chiến lược" trong quan hệ quốc tế. Máu của người Việt và người Lào cùng tô thắm lá cờ chiến thắng của hai nước.

Chính vì vậy, quan hệ Việt Nam - Lào được Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ tịch Kaysone Phomvihane, Chủ tịch Souphanouvong và các thế hệ lãnh đạo hai Đảng, hai Nhà nước dày công vun đắp, đã trở thành mối quan hệ đặc biệt, trong sáng, thuỷ chung hiếm có trong lịch sử, là tài sản chung vô giá của hai dân tộc Việt Nam - Lào anh em.

Tổng Bí thư nhấn mạnh, qua thực tiễn đấu tranh cách mạng, chúng ta có thể tự hào khẳng định "tình hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, trong sáng, thuỷ chung, hợp tác toàn diện, gắn kết chiến lược" được kết tinh từ lịch sử đấu tranh cách mạng đầy hy sinh, chia sẻ, cùng nhau vượt qua hiểm nguy, gian nan thử thách. Đoàn kết gắn bó keo sơn chính là mạch nguồn của quan hệ Việt Nam - Lào. Không có mạch nguồn kết dính đó, chúng ta sẽ chỉ là hai quốc gia láng giềng "đứng cạnh nhau". Có chất kết dính "đoàn kết", chúng ta trở thành hai dân tộc "đứng cùng nhau", "kề vai sát cánh" trong các chặng đường phát triển.

Thế giới đang thay đổi nhanh chóng, nếu chỉ “hợp tác” thì chưa đủ, Tổng Bí thư đề nghị phải nâng tầm từ hợp tác lên "gắn kết" vì gắn kết mang tính chiến lược, có thiết kế tổng thể, có phân vai, có bổ sung lẫn nhau; nhấn mạnh tới 3 hướng gắn kết: Gắn kết song phương; Gắn kết tiểu vùng - đặc biệt là 3 nước Đông Dương; Gắn kết khu vực và quốc tế.

Để kế thừa tình hữu nghị vĩ đại, vun đắp quan hệ đoàn kết đặc biệt, củng cố hợp tác toàn diện và đẩy mạnh gắn kết chiến lược Việt Nam - Lào trong giai đoạn mới, Tổng Bí thư đề nghị cần kiên định một số nền tảng chiến lược, đó là: Kiên định mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội; cùng nhau xây dựng đường biên giới hoà bình, hữu nghị, hợp tác cùng phát triển; bổ sung, hỗ trợ lẫn nhau về nguồn lực, tài nguyên và không gian phát triển.

* Gắn kết chiến lược mới, sâu sắc hơn, hiệu quả hơn, bền vững hơn Đối với Học viện Chính trị và Hành chính Quốc gia Lào và các cơ sở đào tạo của Việt Nam, Tổng Bí thư nhấn mạnh yếu tố gắn kết về trí tuệ, lý luận và nguồn nhân lực. Việt Nam và Lào cần chia sẻ sâu sắc hơn kinh nghiệm xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, kinh nghiệm cải cách hành chính, tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, kinh nghiệm quản lý tài chính công, quản lý đất đai, tài nguyên, môi trường, quản trị đô thị, nông thôn, phát triển vùng sâu, vùng xa. Học viện Chính trị và Hành chính Quốc gia Lào, các học viện, trường Đảng, trường chính trị, đại học của Lào và Việt Nam tiếp tục xây dựng các chương trình liên kết nghiên cứu, đào tạo các khóa bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp chiến lược; các chương trình đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ, hình thành các nhóm nghiên cứu chung về cải cách hành chính, chuyển đổi số trong quản trị công, quản trị phát triển bền vững.

Gắn kết về đào tạo cán bộ và bồi dưỡng thế hệ trẻ, Học viện Chính trị và Hành chính Quốc gia Lào với các cơ sở đào tạo của Việt Nam cần tăng cường các chương trình trao đổi học viên, giảng viên; làm sinh động hơn lịch sử mối quan hệ gắn bó keo sơn, chí cốt, thuỷ chung, trong sáng của hai dân tộc trong chương trình giáo dục các cấp, trong các công trình văn hoá, tác phẩm nghệ thuật của hai nước, tăng cường tổ chức diễn đàn thanh niên, các lớp bồi dưỡng chung về quản trị nhà nước, quan hệ quốc tế, hội nhập, phát triển bền vững; khuyến khích các công trình nghiên cứu, luận văn, luận án về quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào, về liên kết phát triển tiểu vùng, hợp tác Việt Nam - Lào - Campuchia. Không chỉ học cùng nhau, các bạn trẻ cần sống cùng nhau, làm việc cùng nhau để tình đoàn kết đặc biệt Việt Nam - Lào trở thành trải nghiệm sống và đơm hoa kết trái.

Tổng Bí thư cho rằng Việt Nam và Lào không chỉ là hai nước láng giềng, mà còn là hai thành viên trong một cộng đồng lớn hơn: Cộng đồng Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN). Trong ASEAN, tiếng nói chung của Việt Nam và Lào sẽ góp phần củng cố đoàn kết, thống nhất; giữ vững nguyên tắc đồng thuận, tôn trọng lẫn nhau; bảo đảm ASEAN là trung tâm của các cấu trúc hợp tác khu vực, không bị chia rẽ, lôi kéo. Trong các cơ chế khu vực và quốc tế, sự phối hợp lập trường, hỗ trợ lẫn nhau giữa Việt Nam và Lào giúp mỗi nước bảo vệ tốt hơn lợi ích chính đáng của mình; tạo thêm "lực cộng hưởng" cho tiếng nói của một quốc gia đang phát triển; góp phần vào hoà bình, ổn định, hợp tác và phát triển của khu vực và thế giới. Và rõ ràng rằng tình đoàn kết đặc biệt Việt Nam - Lào không chỉ là "câu chuyện của hai nước" mà là một nhân tố tích cực trong cấu trúc an ninh – hòa bình - phát triển của khu vực.

Gợi mở mang tính phương châm hành động, có thể coi là “chìa khóa” cho giai đoạn đoàn kết chiến lược mới giữa Việt Nam và Lào, Tổng Bí thư chỉ rõ: giữ vững lòng tin chiến lược, hết sức coi trọng tình đoàn kết đặc biệt trước sau như một; phải coi tình đoàn kết đặc biệt là chất kết dính, gắn kết chiến lược là động lực phát triển, đoàn kết giúp tồn tại và vươn mình; gắn kết giúp vững vàng trong cuộc cạnh tranh phát triển đang ngày càng gay gắt; phát huy tối đa sự bổ trợ lẫn nhau về địa kinh tế, địa chính trị, địa văn hóa, biên giới là không gian của cơ hội phát triển, của hội nhập. Đặt con người vào trung tâm của mọi chương trình, dự án, chính sách liên kết: Mọi tuyến đường, cây cầu, khu kinh tế, hành lang phát triển... chỉ thực sự có ý nghĩa nếu đời sống nhân dân hai bên biên giới tốt hơn, thanh niên có nhiều cơ hội hơn, người dân cảm nhận rõ hơn lợi ích từ mối quan hệ anh em chí cốt Việt Nam - Lào. Để viết tiếp các chương mới trong pho sử Việt Nam - Lào bằng ngôn ngữ của thời đại số trên nền tảng tình đoàn kết Việt Nam - Lào được gắn kết bằng máu, mồ hôi, nước mắt trên chiến trường năm xưa thì thế hệ hôm nay cần sử dụng tri thức, tình yêu, tình người, sáng tạo, công nghệ, bằng những công trình, dự án thiết thực, hiệu quả, nhân văn và đặc biệt là bằng trái tim nhiệt huyết của thế hệ trẻ.

Khẳng định tình hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện, gắn kết chiến lược giữa Việt Nam và Lào là tài sản vô giá mà tổ tiên và các thế hệ lãnh đạo cách mạng tiền bối của hai nước để lại, Tổng Bí thư nhấn mạnh phải chăm lo giữ gìn, vun đắp, phát huy tài sản vô giá này. Đó là trách nhiệm chính trị, là nghĩa tình, là danh dự, là lẽ sống, là lương tri của hai dân tộc.

Với bản lĩnh, trí tuệ, sự kiên trì và sáng tạo của hai Đảng, hai Nhà nước, với khát vọng vươn lên của Nhân dân hai nước, với sự góp sức chủ động, nhiệt huyết của đội ngũ cán bộ, công chức, học viên đang được đào tạo tại Học viện Chính trị và Hành chính Quốc gia Lào, Tổng Bí thư Tô Lâm tin tưởng hai bên sẽ tiến vào một giai đoạn gắn kết chiến lược mới, sâu sắc hơn, hiệu quả hơn và bền vững hơn./.