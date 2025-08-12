Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu chính sách tại Đại học Yonsei

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu chính sách tại Trường Đại học Yonsei. Ảnh: Thống Nhất - TTXVN

Phát biểu tại Đại học Yonsei, Tổng Bí thư Tô Lâm bày tỏ vui mừng khi đến thăm và phát biểu tại ngôi trường cổ kính với 140 năm truyền thống, một trong những trường đại học hàng đầu và là đại diện tiêu biểu cho sức mạnh và trí tuệ của con người Hàn Quốc. Nhiều nhà khoa học, nhà văn, đạo diễn, diễn viên, vận động viên, bác sĩ, chính trị gia nổi tiếng đã tốt nghiệp ngôi trường đại học này.

Tổng Bí thư chia sẻ niềm tự hào và tin rằng các thế hệ sinh viên Yonsei sẽ tiếp bước các lớp đi trước trong việc học tập, lao động và truyền đi những thông điệp về một đất nước giàu truyền thống, một thế hệ trẻ đầy nhiệt huyết, bản lĩnh, có sức sáng tạo và tinh thần cống hiến.

Trong khuôn khổ bài phát biểu, Tổng Bí thư cũng đã chia sẻ quan điểm của Việt Nam về thế giới và khu vực với những tác động trực tiếp tới an ninh, phát triển và quan hệ song phương giữa hai nước Việt Nam – Hàn Quốc. Đó là môi trường kinh tế thế giới tiềm ẩn nhiều rủi ro, nguy cơ phân tách và phân mảnh, nhiều chuỗi sản xuất và cung ứng đang bị đứt gãy, mô hình tăng trưởng chủ yếu dựa vào các yếu tố đầu vào có giới hạn như tài nguyên thiên nhiên, vốn và lao động truyền thống... khiến nhiều quốc gia không kịp thích ứng và chuyển đổi.

Tổng Bí thư nhấn mạnh, trước những cơ hội và thách thức mang tính thời đại, Việt Nam đang phấn đấu hết sức để đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên giàu mạnh, thịnh vượng và phát triển. Với niềm tin về tiền đồ tươi sáng của đất nước và bề dày truyền thống mà thế hệ cha ông trao truyền và để lại, cùng với niềm cảm hứng lớn lao từ sự phát triển thần kỳ của những nước bè bạn như Hàn Quốc, đất nước Việt Nam đang thể hiện quyết tâm mạnh mẽ nhằm tạo lập nên những thành tựu phát triển mới trên hành trình đi tới tương lai của dân tộc.

Về định hướng phát triển của Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn 2045, Tổng Bí thư cho biết, trong 80 năm kể từ ngày lập nước, đặc biệt trong 4 thập kỷ Đổi mới dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, Việt Nam đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng, có ý nghĩa lịch sử. Từ một nước nghèo nàn, lạc hậu, bị tàn phá bởi chiến tranh, bị bao vây cấm vận, ngày nay Việt Nam đã trở thành một nền kinh tế mới nổi, năng động, đứng đầu khu vực ASEAN về thu hút đầu tư nước ngoài và quy mô thương mại.

