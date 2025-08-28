Tổng Bí thư Tô Lâm: Ngành Nội vụ góp phần trực tiếp kiến tạo nền quản trị quốc gia và chăm lo an sinh xã hội

Dự Lễ còn có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng; Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc; Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình; Thường trực Tiểu ban Văn kiện Đại hội Đảng lần thứ XIV Nguyễn Văn Nên; Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an.

Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Lê Hoài Trung; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định, Nguyễn Thị Thanh, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long; lãnh đạo các ban, bộ, ngành, tổ chức chính trị - xã hội; đại sứ quán, tổ chức quốc tế; lãnh đạo Bộ Nội vụ, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội qua các thời kỳ cùng dự buổi Lễ.



Tại buổi Lễ, Bộ Nội vụ vinh dự đón nhận lẵng hoa chúc mừng của Tổng Bí thư Tô Lâm, Chủ tịch nước Lương Cường, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà đọc Diễn văn kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Bộ Nội vụ và tổng kết phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2020-2025. Ảnh: Văn Điệp – TTXVN

* Xây dựng chế độ công vụ phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân

Bộ trưởng Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà cho biết, cách đây tròn 80 năm, ngày 28/8/1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ký tuyên cáo thành lập Chính phủ lâm thời gồm 13 bộ; trong đó, cùng với Bộ Nội vụ có Bộ Lao động, Bộ Cứu tế Xã hội, tiền thân của Bộ Nội vụ và Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, để đến ngày lịch sử đặc biệt 1/3/2025 là sự hợp nhất 2 bộ tạo nên sự kết tinh, hội tụ, tô thắm thêm truyền thống vẻ vang của Bộ Nội vụ hôm nay. Bộ và ngành Nội vụ tự hào đã nỗ lực góp phần quan trọng vào những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử, mang tầm thời đại của đất nước với những dấu ấn đậm nét.

Bộ Nội vụ đã tham mưu thực hiện thắng lợi cuộc cách mạng tinh gọn bộ máy, kiến tạo một diện mạo mới, động lực mới của hệ thống hành chính nhà nước từ trung ương đến địa phương. Bộ và toàn ngành gánh vác sứ mệnh lịch sử tham mưu sắp xếp tổ chức bộ máy nền hành chính nhà nước và sắp xếp đơn vị hành chính các cấp. Đặc biệt năm 2025, Chính phủ thực sự tinh gọn với 14 bộ, 3 cơ quan ngang bộ, 5 cơ quan thuộc Chính phủ. Ở địa phương, từ 63, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương được sắp xếp thành 34 tỉnh, thành phố trực thuộc; từ 11.160 đơn vị hành chính cấp xã (năm 2020), qua 2 đợt sắp xếp, đến nay cấp xã còn 3.321 đơn vị, đã mở ra không gian phát triển mới; tổ chức mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, kiến tạo nền tảng chính quyền gần dân, sát dân và phục vụ nhân dân tốt hơn; tạo lập bước đột phá lịch sử, thay đổi tư duy và tầm nhìn kiến tạo, phát triển cùng đất nước vững bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên hùng cường, thịnh vượng.

Theo Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà, Bộ, ngành Nội vụ đã phát huy truyền thống "uống nước nhớ nguồn", quan tâm chăm lo đặc biệt về đời sống vật chất và tinh thần cho trên 9,2 triệu người có công với cách mạng. Xây dựng và phát huy vai trò của lao động, việc làm, hệ thống chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội ngày càng hoàn thiện, tạo nền tảng vững chắc cho tiến bộ và công bằng xã hội. Phong trào thi đua yêu nước đã trở thành động lực thôi thúc, cổ vũ toàn dân đoàn kết, chung sức, đồng lòng làm nên những kỳ tích to lớn qua các thời kỳ cách mạng.

"Ngành luôn tiên phong trong việc kiến tạo thể chế, xây dựng nền tảng cho nền hành chính nhà nước vững mạnh và một xã hội tiến bộ, công bằng; xung kích, trung tâm trên mặt trận cải cách hành chính, khơi thông nguồn lực cho phát triển; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức với mục tiêu góp phần ‘trồng cây, vun gốc’ cho sự nghiệp cách mạng, xây dựng hệ thống chính sách tiền lương, an sinh xã hội, chăm lo cho người có công với cách mạng, kiến tạo thị trường lao động bền vững và phát triển, góp phần rất quan trọng vào thành tựu to lớn của đất nước như ngày nay", Bộ trưởng nêu rõ.

Nhấn mạnh đất nước ta đang bước vào một giai đoạn phát triển mới với nhiều vận hội lớn nhưng cũng không ít thách thức đan xen, Bộ trưởng khẳng định, Bộ Nội vụ tiếp tục hoàn thiện đồng bộ, liên thông hệ thống thể chế với tinh thần thể chế là đột phá đi trước, mở đường, dẫn dắt các lĩnh vực của ngành, đáp ứng yêu cầu phát triển và hội nhập quốc tế; xây dựng nền quản trị quốc gia hiện đại, hiệu quả; củng cố và tăng cường thành quả cuộc cách mạng tinh gọn bộ máy, bảo đảm chính quyền địa phương 2 cấp phục vụ nhân dân và kiến tạo, phát triển đất nước. Cải cách mạnh mẽ, hiệu quả chế độ công vụ, công chức; tham mưu kiến tạo một xã hội luôn tiến bộ, công bằng và nhân ái; tham mưu cải cách chính sách tiền lương tạo động lực nâng cao năng suất lao động và chất lượng cuộc sống người lao động; tập trung hoàn thiện hệ thống an sinh xã hội đa tầng, hiện đại, bao trùm, bền vững...