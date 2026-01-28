Tổng Bí thư Tô Lâm làm việc với Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Cao Bằng

Trong chuyến thăm, làm việc tại Cao Bằng, sáng 28/1, Tổng Bí thư Tô Lâm và Đoàn công tác Trung ương đã làm việc với Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Cao Bằng.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu tại buổi làm việc với Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Cao Bằng. Ảnh: Thống Nhất -TTXVN

Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Lê Minh Hưng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương; Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an; Nguyễn Duy Ngọc, Bí thư Thành ủy Hà Nội; Trịnh Văn Quyết, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; Nguyễn Thanh Nghị, Trưởng ban Chính sách, chiến lược Trung ương; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng; lãnh đạo Chính phủ, lãnh đạo Quốc hội; lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương; lãnh đạo tỉnh Cao Bằng.



Tại buổi làm việc, đồng chí Phan Thăng An, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Cao Bằng đã báo cáo tình hình thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, chăm lo đời sống nhân dân, nhất là trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026; công tác chuẩn bị, tổ chức kỷ niệm 85 năm Ngày Bác Hồ về nước lãnh đạo cách mạng Việt Nam (28/01/1941 - 28/01/2026), 65 năm Ngày Bác Hồ về thăm Cao Bằng (21/02/1961 - 21/02/2026).

Sau khi nghe báo cáo và các ý kiến trao đổi tại buổi làm việc, Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu chỉ đạo nhấn mạnh, Cao Bằng là mảnh đất biên cương của Tổ quốc, giữ vị trí đặc biệt quan trọng về quốc phòng - an ninh và đối ngoại; đồng thời là cái nôi của cách mạng Việt Nam, nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh đã lựa chọn làm điểm tựa đầu tiên khi trở về Tổ quốc, trực tiếp lãnh đạo cách mạng và mở ra những quyết định mang tính bước ngoặt đối với vận mệnh dân tộc. Từ Cao Bằng, con đường cách mạng Việt Nam được xác lập, bản lĩnh chiến lược của Đảng được tôi luyện, khát vọng độc lập, tự cường của dân tộc được khơi dậy mạnh mẽ và bền bỉ.

Nhân dịp năm mới, Tổng Bí thư chúc Cao Bằng tiếp tục phát triển nhanh hơn, bền vững hơn, xứng đáng với vị trí và truyền thống của vùng đất cội nguồn cách mạng./.