Tổng Bí thư Tô Lâm: Kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi tham nhũng, lãng phí, tiêu cực với tinh thần “nói ít làm nhiều, làm đến cùng”

Tổng Bí thư Tô Lâm, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực phát biểu. Ảnh: An Đăng - TTXVN

* Những chuyển biến rõ ràng, thực chất



Qua thảo luận, Ban Chỉ đạo thống nhất đánh giá, từ sau Phiên họp thứ 29 của Ban Chỉ đạo (ngày 25/12/2025) đến nay, các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan chức năng đã có nhiều nỗ lực, cố gắng, khẩn trương, nghiêm túc thực hiện Kết luận của đồng chí Tổng Bí thư, Trưởng Ban Chỉ đạo và Chương trình công tác năm 2026 của Ban Chỉ đạo, đạt nhiều kết quả tích cực.



Các cơ quan chức năng đã tích cực, khẩn trương xây dựng, hoàn thành nhiều đề án quan trọng về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Ban Nội chính Trung ương, Ban Chính sách, chiến lược Trung ương và các cơ quan có liên quan khẩn trương xây dựng các đề án về công tác kiểm tra, giám sát, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số để trình Hội nghị Trung ương 2 khóa XIV, nhằm cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng.



Từ đầu năm đến nay, các cơ quan tố tụng đã khởi tố mới 1.151 vụ án/2.367 bị can, truy tố 757 vụ án/1.847 bị can, xét xử sơ thẩm 604 vụ án/1.733 bị cáo về các tội tham nhũng, kinh tế, chức vụ.



Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã tích cực, chủ động tham mưu chỉ đạo, kiểm tra, giám sát ngay từ đầu các cơ chế, chính sách mới, dự án, công trình trọng điểm quốc gia; tham mưu Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức 22 đoàn giám sát công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và kiểm tra về tổ chức, hoạt động của các cơ quan, đơn vị sau vận hành chính quyền địa phương 2 cấp. Thanh tra Chính phủ, Kiểm toán Nhà nước đã xây dựng, triển khai kế hoạch thanh tra, kiểm toán, bám sát theo Chương trình công tác của Ban Chỉ đạo, tập trung vào các lĩnh vực dễ phát sinh tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, những vấn đề nổi cộm, bức xúc, dư luận xã hội quan tâm.



Đảng ủy Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo các bộ, cơ quan trung ương rà soát, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đối với các dự án, công trình chậm tiến độ, tồn đọng, kéo dài, nguy cơ gây thất thoát, lãng phí. Tính đến nay có: 1.023 dự án được các bộ, cơ quan trung ương và địa phương báo cáo đã xử lý, tháo gỡ và không còn khó khăn, vướng mắc; 2.347 dự án đã có chủ trương xử lý, tháo gỡ.



Công tác thông tin, tuyên truyền được đẩy mạnh, tạo đồng thuận cao trong xã hội về công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, nhất là trước, trong và sau thời điểm tổ chức Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV; đã chú trọng tuyên truyền, giáo dục cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, gắn với việc thực hiện các chuẩn mực đạo đức cách mạng và công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng.



Về nhiệm vụ trọng tâm từ nay đến hết 6 tháng đầu năm 2026, Thường trực Ban Chỉ đạo yêu cầu, tập trung chỉ đạo quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả, tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trong giai đoạn mới.



Thường trực Ban Chỉ đạo nhấn mạnh, tiếp tục rà soát, xử lý các công trình, dự án chậm tiến độ, tồn đọng kéo dài, nguy cơ thất thoát, lãng phí, làm rõ nguyên nhân, có phương án xử lý cụ thể đối với từng công trình, dự án. Hoàn thành việc xử lý, khai thác, sử dụng đối với các cơ sở nhà, đất dôi dư sau sắp xếp bộ máy.

Chỉ đạo tăng cường kiểm tra, thanh tra, điều tra, xử lý các vụ án, vụ việc nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm. Tập trung điều tra, xử lý các vụ án, vụ việc: Vụ án "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí; Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ; Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" xảy ra tại Bộ Y tế và các cơ quan liên quan; Vụ án “Đưa hối lộ; Nhận hối lộ; Môi giới hối lộ; Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ; Tàng trữ trái phép chất ma túy; Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy; Làm sai lệch hồ sơ vụ án; Đánh bạc” xảy ra tại Viện Pháp y tâm thần Trung ương và một số đơn vị, địa phương; Vụ án “Đưa hối lộ; Nhận hối lộ; Môi giới hối lộ; Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí” xảy ra tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Khoáng sản và luyện kim Việt Trung (VTM) và các đơn vị có liên quan; Vụ việc sai phạm liên quan đến Tổng Công ty Xây dựng Trường Sơn và Công ty Xây dựng 470 liên quan đến gói thầu Dự án đường Tránh Đông thành phố Buôn Ma Thuột (thuộc giai đoạn 2 vụ án xảy ra tại Công ty cổ phần Tập đoàn Thuận An); Vụ việc sai phạm liên quan đến gói thầu số 03, 04 đường Tránh Đông thành phố Buôn Ma Thuột (thuộc giai đoạn 2 vụ án xảy ra tại tại Công ty cổ phần Tập đoàn Thuận An).



Chỉ đạo tăng cường kiểm soát quyền lực, phòng, chống, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực ở địa phương, cơ sở, gắn với nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền địa phương hai cấp; đẩy mạnh công khai minh bạch, trách nhiệm giải trình, khắc phục tình trạng đùn đẩy, né tránh, nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân và doanh nghiệp.



Thường trực Ban Chỉ đạo yêu cầu, tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, tạo sự đồng thuận cao trong toàn xã hội về công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; đẩy mạnh xây dựng văn hóa liêm chính, không tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trong cán bộ, đảng viên và nhân dân.



* Tiếp tục kiên quyết, kiên trì đẩy mạnh cuộc đấu tranh chống “giặc nội xâm”



Phát biểu kết luận cuộc họp, thay mặt Thường trực Ban Chỉ đạo, Tổng Bí thư Tô Lâm biểu dương sự nỗ lực, cố gắng và những kết quả đã đạt được của các cơ quan trong triển khai chương trình năm 2026 của Ban Chỉ đạo từ sau phiên họp lần thứ 29 đến nay.



Về nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, Tổng Bí thư nhấn mạnh, năm 2026 là năm đầu tiên triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần XIV của Đảng, thống nhất cao là phải kiên quyết, kiên trì đẩy mạnh đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tham nhũng, lãng phí, tiêu cực với phương châm quyết liệt hơn, hiệu quả hơn và bền vững hơn. Tinh thần chung là nói ít làm nhiều, làm đến cùng; mỗi việc đều có những kết quả cụ thể; sau mỗi phiên họp, cuộc họp của Ban Chỉ đạo đều có những chuyển biến rõ ràng, thực chất để nhân dân thấy, nhân dân tin và nhân dân ủng hộ.



Tổng Bí thư lưu ý, phải tập trung xây dựng, hoàn thiện thể chế, cụ thể hóa, thể chế hóa các chủ trương, nhiệm vụ, giải pháp về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực theo tinh thần Đại hội XIV của Đảng. Với trọng tâm: hoàn thiện nghị quyết trung ương tăng cường phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực gắn với chương trình hành động, khẳng định rõ những thông điệp tiếp tục kiên quyết, kiên trì đẩy mạnh cuộc đấu tranh chống “giặc nội xâm”, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực gắn với phát triển kinh tế - xã hội và mục tiêu tăng trưởng 2 con số. Đảng ủy Chính phủ và Đảng ủy Quốc hội sẽ phối hợp chặt chẽ, chỉ đạo hoàn thành trình Quốc hội ban hành nghị quyết đặc thù sớm để thể chế hóa kịp thời các chủ trương của Đảng về xử lý các vi phạm pháp luật. Các cơ quan tiếp tục đẩy nhanh tiến độ rà soát, khắc phục những sơ hở, bất cập về cơ chế, chính sách, pháp luật theo chương trình, kế hoạch đã đề ra.



Tổng Bí thư yêu cầu, phải tăng cường kiểm soát quyền lực, giám sát việc thực thi chủ trương, chính sách đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực gắn với xây dựng bộ máy chính quyền địa phương hai cấp, nhất là cơ sở. Chuyển mạnh công tác kiểm tra, giám sát sang mục tiêu phòng ngừa từ sớm, từ xa; tiến hành giám sát ngay từ đầu đối với việc thực hiện các chủ trương, chính sách, các công trình, dự án trọng điểm cấp quốc gia và của các địa phương, kiểm soát quyền lực ngay trong quá trình vận hành, phát hiện nguy cơ trước khi hình thành các sai phạm.



Các cấp ủy, tổ chức đảng theo chức năng, nhiệm vụ được giao, tiến hành giám sát hoạt động của các cơ quan, địa phương, trong vận hành bộ máy chính quyền hai cấp; giám sát thực hiện các quy định của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực và phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, trước hết là trong công tác cán bộ. Ban Nội chính Trung ương nghiên cứu, tham mưu Ban Chỉ đạo tổ chức kiểm tra việc thực hiện các quy định này tại một số cấp ủy, tổ chức đảng. Ủy ban Kiểm tra Trung ương khẩn trương hoàn thiện cơ chế giám sát ở cấp cơ sở, nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động của Ủy ban Kiểm tra cấp xã.



Tổng Bí thư chỉ rõ, đẩy mạnh thanh tra, kiểm tra, điều tra, truy tố, xét xử các vụ việc, vụ án tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; xử lý dứt điểm các vụ án nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm. Các cơ quan phải phối hợp chặt chẽ trong xử lý các vụ án, vụ việc; đẩy mạnh công tác phòng, chống lãng phí, tiêu cực gắn với yêu cầu phát triển đất nước trong giai đoạn mới.



Tổng Bí thư yêu cầu, cần đổi mới cách làm theo hướng giao cho địa phương chủ động hơn trên cơ sở kết luận của Bộ Chính trị và nghị quyết của Quốc hội. Đảng ủy Chính phủ và các bộ, ngành theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn và giám sát việc thực hiện; đẩy nhanh tiến độ xử lý đưa vào khai thác, sử dụng đối với các cơ sở nhà, đất dôi dư sau sắp xếp.



Tổng Bí thư đề nghị, phải đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số gắn với yêu cầu của phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện các cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành kết nối liên thông để thực hiện các dịch vụ công trên các môi trường điện tử, hạn chế tiếp xúc và hạn chế nhũng nhiễu, tiêu cực đối với người dân và doanh nghiệp.



Trước yêu cầu mới, Ban Chỉ đạo Trung ương và Ban Chỉ đạo cấp tỉnh phải đổi mới mạnh mẽ tư duy, cách làm để giải quyết hiệu quả các bài toán vừa phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, vừa thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội; tăng cường phân cấp, giao quyền cho Ban Chỉ đạo cấp tỉnh. Ban Nội chính Trung ương và các cơ quan chức năng Trung ương tăng cường hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện.



Cũng tại Cuộc họp, Ban Chỉ đạo thống nhất đưa Vụ án “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”; “Đưa hối lộ”; “Nhận hối lộ” xảy ra tại Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) và các đơn vị liên quan vào diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo./.