Tổng Bí thư Tô Lâm: Không để nợ thể chế trở thành điểm nghẽn của phát triển

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN Dự Hội nghị có các đồng chí: Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội; các Phó Bí thư Đảng ủy Quốc hội, các Phó Chủ tịch Quốc hội, lãnh đạo các ủy ban, cơ quan của Quốc hội; các đồng chí Phó trưởng Đoàn kiểm tra, giám sát và thành viên trong Đoàn.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định, Đảng ủy Quốc hội thể hiện rõ tinh thần tích cực, quyết liệt trong cụ thể hóa đường lối, chủ trương của Đảng thành chương trình, kế hoạch hành động cụ thể. Các hoạt động lập pháp tiếp tục được đổi mới theo hướng ngày càng thực chất hơn. Tư duy xây dựng pháp luật cũng đã có bước chuyển rõ nét, thể hiện tinh thần trách nhiệm cao của Quốc hội trong tháo gỡ những điểm nghẽn, khơi thông các nguồn lực cho phát triển, đồng thời cũng đảm bảo vững chắc sự lãnh đạo toàn diện của Đảng. Đảng ủy Quốc hội đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức rất thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI; đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 – 2031.



Về một số những công việc cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo trong thời gian tới, Tổng Bí thư nêu rõ, Đảng ủy Quốc hội cần tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt và triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, xác định rõ đây là công việc xuyên suốt của cả nhiệm kỳ, không phải là xây dựng các văn bản triển khai là xong. Tinh thần của Đại hội XIVcủa Đảng phải được thấm đến từng chi bộ, từng cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ Quốc hội. Việc triển khai phải gắn chặt với từng chương trình, kế hoạch công tác, từng quyết sách cụ thể, từng kết quả thực hiện, đảm bảo Nghị quyết thực sự đi vào cuộc sống.



Tổng Bí thư đề nghị, phải biến thành công của cuộc bầu cử thành trách nhiệm và hành động cụ thể của Quốc hội và các đại biểu Quốc hội trong nhiệm kỳ khóa XVI. Niềm tin, sự kỳ vọng của cử tri và nhân dân cả nước gửi gắm không chỉ dừng lại ở lá phiếu mà phải được chuyển hóa thành những quyết sách đúng đắn, những đạo luật chất lượng, những hoạt động giám sát thực chất và hiệu quả. Các chủ trương, chính sách lớn của Đảng phải được chuyển thành các chương trình xây dựng pháp luật, các nghị quyết cụ thể, khả thi, không để tình trạng chậm thể chế hóa các chủ trương của Đảng, không để nợ thể chế để trở thành điểm nghẽn của phát triển.



Tổng Bí thư yêu cầu, tập trung lãnh đạo và chuẩn bị tổ chức thật tốt Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI. Đây là kỳ họp có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là kỳ họp khởi đầu, định hình toàn bộ hoạt động của Quốc hội trong cả nhiệm kỳ, đồng thời cũng là kỳ họp được thể chế hóa ngay một số quyết sách quan trọng đã được Hội nghị Trung ương 2 thông qua. Vì vậy, công tác chuẩn bị phải được thực hiện với tinh thần trách nhiệm cao nhất. Nội dung chương trình kỹ lưỡng, thực chất khả thi, tổ chức điều hành phải chuyên nghiệp, hiện đại. Cùng với đó, việc tiếp tục làm tốt công tác tư tưởng, tuyên truyền và tạo sự đồng thuận xã hội và người dân về những quyết sách được thông qua tại kỳ họp này.



Tổng Bí thư nhấn mạnh, tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo đổi mới tư duy trong xây dựng pháp luật, hoàn thiện thể chế theo tinh thần Nghị quyết 66-NQ/TW của Bộ Chính trị; lãnh đạo triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ lớn về định hướng lập pháp nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI.



Tổng Bí thư lưu ý, phải luôn quan tâm thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, Đảng bộ Quốc hội trong sạch, vững mạnh, quán triệt và triển khai có hiệu quả các Nghị quyết quy định mang tính nền tảng về xây dựng Đảng vừa được Hội nghị Trung ương 2 thông qua; tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ, phòng, chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến, tự chuyển hóa", không để các đối tượng lợi dụng chính sách, phục vụ cho lợi ích nhóm; tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng trong Quốc hội theo hướng vừa đảm bảo sự lãnh đạo toàn diện của Đảng, vừa phát huy tính chủ động, sáng tạo, trách nhiệm của đại biểu Quốc hội trong hoạt động lập pháp, giám sát và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước.



Về kế hoạch kiểm tra, giám sát đợt 2, Tổng Bí thư chỉ rõ, chất lượng lập pháp và giám sát của Quốc hội sẽ quyết định trực tiếp đến hiệu lực triển khai các mục tiêu tăng trưởng hai con số; lưu ý hai việc cấp bách: triển khai tổng rà soát hệ thống pháp luật Việt Nam theo lộ trình; hoàn thành việc luật hóa các nội dung trong các Nghị quyết của Chính phủ đã được ban hành theo thủ tục ủy quyền lập pháp theo lộ trình.



Do khối lượng công việc rất lớn, thuộc trách nhiệm của nhiều cơ quan, vì vậy, Tổng Bí thư yêu cầu, Đảng ủy Quốc hội phải tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác phối hợp chặt chẽ để các công việc đảm bảo theo tiến độ và chất lượng tốt. Đoàn kiểm tra, giám sát triển khai cũng phải tổ chức khoa học, chặt chẽ, đúng trọng tâm, trọng điểm, không được làm ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của các cơ quan, tổ chức của Quốc hội, không làm gián đoạn các công việc, không tạo thêm các thủ tục, gánh nặng và các công việc không cần thiết.



Tại Hội nghị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh, ngay sau cuộc làm việc này, Đảng ủy Quốc hội, các tổ chức đảng trực thuộc tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện thành công Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI; tiếp tục lãnh đạo Hội đồng Bầu cử quốc gia hoàn thành các nhiệm vụ theo Kế hoạch; xây dựng Báo cáo tổng kết công tác bầu cử và xác nhận tư cách đại biểu, trình tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI; nêu cao trách nhiệm gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu, thường xuyên bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư để tiếp tục bổ sung các nội dung mới; gắn việc học tập, quán triệt Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng với chức trách nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, xem đây là một trong những tiêu chí quan trọng để đánh giá phân loại, khen thưởng tổ chức đảng và đảng viên.



Chủ tịch Quốc hội nêu rõ, xác định Chương trình hành động của Đảng ủy Quốc hội là “kim chỉ nam” cho toàn bộ hoạt động của Quốc hội trong nhiệm kỳ mới; trước mắt, tham mưu Ủy ban Thường vụ Quốc hội xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án “Định hướng lập pháp nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI”; tiếp tục rà soát, hoàn thiện pháp luật nhằm thể thể chế hóa những nội dung cốt lõi, quan trọng của Văn kiện Đại hội lần thứ XIV của Đảng và các nghị quyết chiến lược, trụ cột, chuyên đề của Bộ Chính trị được ban hành trong thời gian qua.



Đối với một số tồn tại, hạn chế mà Đoàn kiểm tra, giám sát đã chỉ ra, Đảng ủy Quốc hội sẽ nghiên cứu, tiếp thu và khẩn trương, nghiêm túc khắc phục trong toàn Đảng bộ trong thời gian tới. /.



