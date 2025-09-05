Tổng Bí thư Tô Lâm: Không áp đặt những chuẩn mực cũ cho một nền giáo dục hiện đại

Buổi Lễ được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV1, Đài Truyền hình Việt Nam và các nền tảng số, kết nối từ đầu cầu Trung tâm Hội nghị Quốc gia tới các cơ sở giáo dục trên mọi miền Tổ quốc. Đây là lần đầu tiên, tất cả các cơ sở giáo dục trên toàn quốc thực hiện nghi lễ chào cờ, hát Quốc ca cùng một thời điểm trong Lễ khai giảng năm học mới.

Tổng Bí thư Tô Lâm tham dự buổi Lễ, phát biểu chỉ đạo và đánh trống khai giảng năm học mới 2025 -2026.



Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Chủ tịch nước Lương Cường; Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính; Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn; Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú; Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến.



Tham dự có các đồng chí: Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Trung ương Đảng, lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương, lãnh đạo các địa phương tại các điểm cầu; lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo, các Đại sứ, Tổng lãnh sự, Trưởng cơ quan đại diện các tổ chức quốc tế tại Việt Nam; cùng 1,6 triệu thầy cô giáo và 26 triệu học sinh, sinh viên dự trực tiếp và trực tuyến tại các điểm cầu trong cả nước.

Tổng Bí thư Tô Lâm trao tặng Huân chương lao động hạng Nhất cho Bộ Giáo dục - Đào tạo. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN

* Dẫn dắt phát triển quốc gia bằng giáo dục

Trong diễn văn kỷ niệm 80 năm truyền thống ngành Giáo dục và khai giảng năm học 2025 – 2026, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn nhấn mạnh: Hành trình 80 năm qua của ngành giáo dục được soi đường bởi tầm nhìn, tư tưởng giáo dục của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ngay từ buổi đầu độc lập, Người đã không chỉ lo nâng cao dân trí, diệt ngay giặc dốt, mà quan trọng hơn là vực dậy dân khí, khích lệ ý chí, trao truyền sứ mệnh, trách nhiệm, tạo niềm cảm hứng to lớn cho lớp lớp những người trẻ tuổi. Trải qua nhiều giai đoạn lịch sử hào hùng, ngành Giáo dục và Đào tạo đã qua 3 lần cải cách giáo dục lớn, 2 lần đổi mới sâu rộng có tính chất cách mạng. Dưới sự lãnh đạo, định hướng tư tưởng, đường lối giáo dục của Đảng, toàn ngành đã từng bước xây dựng và hoàn thiện thể chế chính sách trong giáo dục; đã hoàn thiện hệ thống giáo dục quốc dân.



Hiện cả nước có trên 52.000 trường học, đủ không gian học tập cho 26 triệu học sinh, trong đó 65% trường phổ thông đạt chuẩn, nhiều trường học đã khang trang hiện đại. Lực lượng 1,6 triệu nhà giáo được đào tạo bài bản, trong số đó có những nhóm ưu tú không thua kém bất kỳ lực lượng nhà giáo nào trên toàn thế giới. Cả nước có 243 trường đại học, hơn 800 trường cao đẳng và trung cấp nghề, cả công lập, tư thục và quốc tế, dẫu trong đó chưa phải trường nào cũng tầm vóc, cũng chất lượng cao, nhưng đã có những ngành, những cơ sở giáo dục đại học thuộc nhóm 500 trường tốt nhất thế giới, đào tạo hầu hết các lĩnh vực, các ngành nghề mà thế giới có, đóng góp 75% các sản phẩm nghiên cứu khoa học, phát minh sáng chế của cả nước. Lực lượng các nhà khoa học cũng đã đông đảo, đã có nhiều người giỏi, có nhiều đóng góp cho trong nước và quốc tế.



“Đất nước ta có được cơ đồ và tiềm lực như ngày hôm nay, có phần đóng góp quan trọng của giáo dục và đào tạo. So với các nền giáo dục tiên tiến hàng đầu thế giới, ngành Giáo dục còn rất nhiều điều phải phấn đấu, phải làm tốt hơn… Nhưng với xuất phát điểm như vậy, hoàn cảnh như vậy, điều kiện và chi phí như vậy, … những gì mà cả nước và ngành Giáo dục đã làm được trong 80 năm qua, đó thực sự là một thành tựu hết sức to lớn và rất đỗi tự hào, nếu không muốn nói đó là một kỳ tích”, Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn nhấn mạnh.



Bước vào năm học mới, Bộ trưởng chia sẻ: Ngành sẽ bắt tay vào triển khai Nghị quyết số 71-NQ/TW ngày 22/8/2025 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo ngay từ những ngày đầu tiên của năm học mới. Đồng thời, thực hiện ngay việc rà soát, tự soi, tự sửa, nhìn nhận rõ và kiên quyết khắc phục những mặt còn hạn chế. Bên cạnh đó, trình Quốc hội thông qua 3 luật, Nghị quyết về cơ chế chính sách đặc biệt để thực hiện Nghị quyết 71, Nghị quyết về Chương trình mục tiêu quốc gia hiện đại hóa và nâng cao chất lượng giáo dục.