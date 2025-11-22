Tổng Bí thư Tô Lâm hội kiến với Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc

Tổng Bí thư Tô Lâm hội kiến Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Woo Won Shik. Ảnh: Thống Nhất - TTXVN

Tại buổi hội kiến, Tổng Bí thư Tô Lâm hoan nghênh và đánh giá cao ý nghĩa chuyến thăm Việt Nam của Chủ tịch Quốc hội Woo Won Shik; tin tưởng chuyến thăm sẽ thành công tốt đẹp, góp phần quan trọng thúc đẩy hơn nữa quan hệ hợp tác giữa Quốc hội hai nước và tạo dựng hành lang pháp lý cho sự hợp tác ổn định, toàn diện và bền vững trên mọi lĩnh vực giữa Việt Nam và Hàn Quốc.

Tổng Bí thư Tô Lâm bày tỏ ấn tượng về những thành tựu mà Chính phủ và nhân dân Hàn Quốc đã đạt được khi tận mắt chứng kiến trong chuyến thăm cấp Nhà nước tới Hàn Quốc tháng 8/2025; cho rằng với những lợi ích chiến lược cơ bản tương đồng và thành quả hợp tác nhiều năm qua, Việt Nam và Hàn Quốc đang có những điều kiện rất thuận lợi để định hình tầm nhìn chiến lược mới cho hợp tác, kiến tạo cơ hội cùng phát triển. Tổng Bí thư Tô Lâm mong muốn hai nước tiếp tục là những người bạn thân thiết, đối tác đồng hành tin cậy trên chặng đường hiện thực hóa mục tiêu, khát vọng phát triển của hai nước.

Chủ tịch Quốc hội Woo Won Shik chân thành cảm ơn sự đón tiếp thân tình mà Đảng, Nhà nước, Quốc hội và nhân dân Việt Nam đã dành cho Đoàn; trân trọng chuyển lời thăm hỏi của Tổng thống Lee Jae Myung và các lãnh đạo cấp cao Hàn Quốc tới Tổng Bí thư Tô Lâm và các lãnh đạo cấp cao Việt Nam. Nhiệt liệt chúc mừng những thành tựu phát triển của Việt Nam thời gian gần đây, Chủ tịch Quốc hội Woo Won Shik bày tỏ tin tưởng dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, đứng đầu là Tổng Bí thư Tô Lâm, cùng với tiềm năng và nghị lực của mình, Việt Nam sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ hơn nữa trong thời gian tới, sớm hoàn thành các mục tiêu đến năm 2045 trở thành quốc gia phát triển có thu nhập cao; khẳng định Hàn Quốc sẽ đồng hành cùng Việt Nam trong quá trình triển khai thành công mục tiêu quan trọng này.