Tổng Bí thư Tô Lâm hội kiến Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN

Tổng Bí thư Tô Lâm hoan nghênh và đánh giá cao Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith đã dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Đảng, Nhà nước Lào sang dự Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 – sự kiện trọng đại, có ý nghĩa quan trọng đối với Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam, thể hiện mối quan hệ đoàn kết đặc biệt, thủy chung, hiếm có giữa hai Đảng, hai nước. Việc Lào cử Đoàn chiến sỹ quân đội nhân dân Lào sang tham gia diễu binh, diễu hành cùng quân và dân Việt Nam là sự cổ vũ to lớn đối với Việt Nam.

Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định, trong suốt sự nghiệp cách mạng, mỗi thắng lợi của nhân dân Việt Nam đều gắn liền với sự ủng hộ, giúp đỡ chí nghĩa, chí tình của Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào. Việt Nam luôn trân trọng, ghi nhớ sâu sắc sự hỗ trợ quý báu đó từ những năm kháng chiến đến sự nghiệp xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước ngày nay. Việt Nam sẽ làm hết sức mình cùng với Lào gìn giữ, vun đắp và phát triển quan hệ đặc biệt Việt Nam – Lào ngày càng bền chặt.

Nhân dịp này, Tổng Bí thư Tô Lâm bày tỏ trân trọng và đánh giá cao quyết định của Đảng, Nhà nước Lào công nhận “Đường Trường Sơn – Đường Hồ Chí Minh trên đất Lào” là di tích lịch sử cấp Quốc gia. Đây là sự kiện có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong gìn giữ, phát huy giá trị lịch sử, thể hiện sự trân trọng và tôn vinh tình đoàn kết, gắn bó keo sơn giữa quân đội và nhân dân hai nước, đồng thời tưởng nhớ và tri ân hàng vạn chiến sỹ, thanh niên xung phong Việt – Lào đã cống hiến, hy sinh trên tuyến đường huyền thoại này, vừa góp phần khẳng định tình hữu nghị vĩ đại đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam – Lào; là địa chỉ đỏ giáo dục truyền thống cách mạng, hun đúc lòng yêu nước và tinh thần đoàn kết cho các thế hệ mai sau.