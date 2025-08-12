Tổng Bí thư Tô Lâm hội kiến Thủ tướng Hàn Quốc Kim Min Seok. Ảnh: Thống Nhất - TTXVN

Tại cuộc hội kiến, Thủ tướng Kim Min Seok bày tỏ vui mừng và vinh dự được đón tiếp, trao đổi với Tổng Bí thư Tô Lâm, vị Quốc khách đầu tiên của chính quyền mới Hàn Quốc, qua đó khẳng định sự coi trọng đặc biệt đối với quan hệ hai nước cũng như tạo cơ sở hợp tác chặt chẽ trong thời gian tới. Thủ tướng Kim Min Seok khẳng định chuyến thăm của Tổng Bí thư Tô Lâm tạo dấu mốc lịch sử mới trong quan hệ hai nước, tiếp thêm động lực thúc đẩy mạnh mẽ quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Hàn Quốc - Việt Nam.

Tổng Bí thư Tô Lâm cảm ơn sự đón tiếp nồng hậu, chu đáo của các nhà lãnh đạo và nhân dân Hàn Quốc; chúc mừng ngài Kim Min Seok được tín nhiệm cao bầu vào vị trí Thủ tướng Hàn Quốc và tin tưởng chắc chắn rằng với kinh nghiệm phong phú và sự nhiệt huyết của ngài Thủ tướng, Chính phủ Hàn Quốc sẽ tiếp tục đạt nhiều thành tựu to lớn hơn nữa. Tổng Bí thư Tô Lâm thông báo về kết quả tốt đẹp của cuộc Hội đàm cấp cao với Tổng thống Lee Jae Myung; hai bên đã đạt nhận thức chung về các phương hướng, biện pháp lớn đẩy mạnh toàn diện và làm sâu sắc hơn quan hệ Việt Nam - Hàn Quốc; khẳng định Việt Nam luôn coi trọng quan hệ hợp tác với Hàn Quốc và mong muốn cùng Hàn Quốc làm sâu sắc hơn nữa quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Hàn Quốc.

Tổng Bí thư Tô Lâm và Thủ tướng Kim Min Seok đánh giá cao những bước phát triển tích cực trong quan hệ hai nước thông qua việc thường xuyên duy trì hoạt động trao đổi đoàn các cấp, nhất là cấp cao; hai nước đã trở thành đối tác tin cậy, hợp tác chặt chẽ ở tầm chiến lược, trong đó hợp tác kinh tế luôn là điểm sáng trong quan hệ song phương; đặc biệt, Hàn Quốc tiếp tục duy trì vị trí số một về đầu tư trực tiếp (đạt 87 tỷ USD) và vị trí số 2 về hỗ trợ phát triển chính thức (ODA, với 4 tỷ USD giai đoạn 2025 - 2030) và số 3 về thương mại (đạt 81,5 tỷ USD).