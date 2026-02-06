Tổng Bí thư Tô Lâm hội kiến Samdech Techo Hun Sen

Tại cuộc hội kiến, Samdech Techo Hun Sen nhiệt liệt chào mừng và đánh giá cao Tổng Bí thư Tô Lâm dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm cấp Nhà nước tới Campuchia ngay sau Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV (Đại hội XIV) của Đảng Cộng sản Việt Nam; nhấn mạnh chuyến thăm của Tổng Bí thư và Đoàn thể hiện sự coi trọng của Đảng Cộng sản Việt Nam và Lãnh đạo Việt Nam dành cho mối quan hệ láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài. Chúc mừng thành công của Đại hội XIV và đồng chí Tô Lâm tiếp tục được tín nhiệm bầu làm Tổng Bí thư, Samdech Techo Hun Sen tin tưởng dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, đứng đầu là Tổng Bí thư Tô Lâm, nhân dân Việt Nam sẽ tiếp tục giành được những thành tựu to lớn, thực hiện thành công các mục tiêu mà Đảng đề ra, góp phần vào sự phát triển chung của khu vực và trên thế giới; khẳng định Campuchia luôn coi trọng và mong muốn không ngừng củng cố, mối quan hệ láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài. Samdech Techo Hun Sen đánh giá cao sự phát triển, nhất là về kinh tế - xã hội của Việt Nam; mong muốn hai bên tiếp tục tăng cường mở cửa thị trường để gắn kết hai nền kinh tế.

Tổng Bí thư Tô Lâm bày tỏ vui mừng được trở lại thăm đất nước Campuchia tươi đẹp ngay sau Đại hội XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam; nhấn mạnh chuyến thăm có sự tham gia của nhiều đồng chí lãnh đạo cấp cao nhất của Việt Nam, trong đó có Thủ tướng Chính phủ và Chủ tịch Quốc hội; bày tỏ xúc động và trân trọng cảm ơn sự đón tiếp trọng thị, thân tình, chu đáo mà Hoàng gia và nhân dân Campuchia dành cho Tổng Bí thư cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam, thể hiện sinh động tình đoàn kết, hữu nghị truyền thống và hợp tác toàn diện giữa hai nước, hai dân tộc.

Đánh giá cao những thành tựu to lớn mà nhân dân Campuchia đạt được trong những năm qua, Tổng Bí thư Tô Lâm tin tưởng dưới sự trị vì anh minh của Quốc vương Norodom Sihamoni, sự lãnh đạo của Thượng viện, Quốc hội, Chính phủ và sự đồng lòng của nhân dân, Vương quốc Campuchia tiếp tục phát triển mạnh mẽ, đời sống nhân dân không ngừng được cải thiện, xây dựng thành công đất nước hòa bình, hòa hợp, hợp tác và phát triển bền vững.

Chia sẻ với Samdech Techo Hun Sen về tình hình Việt Nam và Đại hội XIV, Tổng Bí thư khẳng định những thành tựu của Việt Nam có sự ủng hộ, giúp đỡ quý báu của bạn bè quốc tế, đặc biệt là các nước láng giềng, trong đó có Campuchia; trân trọng và biết ơn sự ủng hộ, giúp đỡ chí tình của cố Quốc vương Norodom Sihanouk, Hoàng Thái hậu Norodom Monineath Sihanouk, Quốc vương Norodom Sihamoni cùng các thế hệ lãnh đạo và nhân dân Campuchia dành cho Việt Nam trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập trước đây và xây dựng, bảo vệ Tổ quốc ngày nay.

Hai bên cũng đã thông báo cho nhau mục tiêu, phương hướng phát triển để mỗi nước và ba nước Việt Nam, Campuchia, Lào cùng phối hợp và phát triển.