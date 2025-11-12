Tổng Bí thư Tô Lâm hội kiến Quốc vương Jordan Abdullah II Ibn Al-Hussein

Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp Quốc vương Jordan Abdullah II Ibn Al Hussein. Ảnh: Văn Điệp – TTXVN

Tổng Bí thư Tô Lâm chào mừng Quốc vương Abdullah II Ibn Al-Hussein đến thăm Việt Nam, nhấn mạnh chuyến thăm cấp nguyên thủ đầu tiên giữa Việt Nam và Jordan diễn ra trong thời điểm rất quan trọng, đúng dịp hai nước kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (1980-2025). Tổng Bí thư Tô Lâm đánh giá năm 2026 sắp đến là một năm có nhiều ý nghĩa với hai dân tộc Việt Nam và Jordan, khi Jordan kỷ niệm 80 năm ngày Quốc khánh và Đảng Cộng sản Việt Nam tổ chức Đại hội lần thứ XIV - một Đại hội có ý nghĩa hết sức quan trọng, đề ra những định hướng đưa Việt Nam bước sang một kỷ nguyên phát triển mới.

Đánh giá cao kết quả thực chất của buổi hội đàm giữa Quốc vương Abdullah II Ibn Al-Hussein và Chủ tịch nước Lương Cường, Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định Việt Nam và Jordan có rất nhiều tiềm năng để thúc đẩy hơn nữa hiệu quả hợp tác không chỉ vì lợi ích của nhân dân hai nước mà còn vì lợi ích của khu vực ASEAN và Trung Đông. Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định Việt Nam rất coi trọng việc củng cố quan hệ với các quốc gia Trung Đông, trong đó có Jordan, quốc gia có vị thế rất quan trọng tại khu vực.

Tổng Bí thư Tô Lâm cho rằng với những điểm tương đồng trong chính sách hòa bình, độc lập, tự chủ, hợp tác cùng phát triển, Việt Nam và Jordan sẽ trở thành đối tác tin cậy của nhau ở hai khu vực, phát huy các thế mạnh của nhau để cùng bứt phá vươn lên trong sự nghiệp phát triển, vì lợi ích của nhân dân hai nước. Tổng Bí thư Tô Lâm cũng hoan nghênh việc Jordan cử đoàn doanh nghiệp quy mô lớn tháp tùng Quốc vương trong chuyến thăm lần này, góp phần nâng cao hiệu quả thực chất của chuyến thăm.

Quốc vương Abdullah II Ibn Al-Hussein khẳng định rất coi trọng chuyến thăm Việt Nam lần này, nhất trí với nhận định của Tổng Bí thư Tô Lâm về tầm quan trọng của giai đoạn hiện nay đối với quá trình phát triển của hai đất nước, hai dân tộc. Quốc vương Jordan bày tỏ chia sẻ trước các mất mát to lớn mà nhân dân Việt Nam phải gánh chịu qua các đợt thiên tai vừa qua.