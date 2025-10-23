Tổng Bí thư Tô Lâm hội kiến Phó Chủ tịch thứ nhất Quốc hội Phần Lan Paula Risikko

Tổng Bí thư Tô Lâm gặp Phó Chủ tịch thứ nhất Quốc hội Phần Lan Paula Risikko. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN

Nhiệt liệt chào mừng Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm chính thức Phần Lan, Phó Chủ tịch thứ nhất Quốc hội Paula Risikko đánh giá cao ý nghĩa quan trọng của chuyến thăm, nhất là việc hai nước nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược và khẳng định sau hơn 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, Việt Nam là đối tác thương mại quan trọng nhất của Phần Lan tại Đông Nam Á.

Bà Risikko nhấn mạnh chuyến thăm mở ra giai đoạn hợp tác mới có ý nghĩa lịch sử trong quan hệ song phương trên tất cả các lĩnh vực, đặc biệt trên kênh hợp tác nghị viện. Nhắc lại kết quả tốt đẹp của chuyến thăm chính thức của Chủ tịch Quốc hội Phần Lan Jussi Halla-aho tới Việt Nam tháng 3/2024, bà Risikko bày tỏ vui mừng rằng hợp tác nghị viện ngày càng phát triển tốt đẹp và thực chất, góp phần làm sâu sắc thêm quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai nước. Bà Risikko gửi lời thăm hỏi của Chủ tịch Quốc hội Phần Lan Jussi Halla-aho tới Tổng Bí thư Tô Lâm, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và các lãnh đạo cấp cao Việt Nam.

Cảm ơn tình cảm nồng hậu và sự đón tiếp trọng thị mà bà Risikko và Quốc hội Phần Lan đã dành cho đoàn, Tổng Bí thư Tô Lâm đánh giá cao vai trò của Quốc hội Phần Lan trong hệ thống chính trị Phần Lan, cũng như những đóng góp tích cực của bà Risikko và các lãnh đạo Quốc hội Phần Lan cho quan hệ hợp tác nghị viện và quan hệ hai nước. Tổng Bí thư khẳng định Việt Nam luôn trân trọng sự ủng hộ quý báu mà nhân dân Phần Lan đã dành cho Việt Nam trong công cuộc xây dựng đất nước; khẳng định các chương trình viện trợ không hoàn lại của Phần Lan trong thời kỳ Việt Nam bắt đầu mở cửa đã góp phần giúp Việt Nam đạt được thành tựu kinh tế - xã hội thời gian qua, đặc biệt là trong việc nâng cao đời sống nhân dân.