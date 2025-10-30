Tổng Bí thư Tô Lâm hội kiến Chủ tịch Thượng viện Anh John McFall, Nam tước McFall xứ Alcluith. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN

Chủ tịch Thượng viện Anh John McFall hoan nghênh và bày tỏ coi trọng chuyến thăm chính thức của Tổng Bí thư Tô Lâm và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sang thăm chính thức Anh. Chúc mừng những thành tựu phát triển kinh tế-xã hội, đối ngoại của Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và cá nhân Tổng Bí thư Tô Lâm, ngài McFall khẳng định Anh luôn coi trọng phát triển quan hệ với Việt Nam, sẵn sàng hợp tác chặt chẽ nhằm làm sâu sắc hơn nữa hợp tác giữa hai nước trên các lĩnh vực, nhất là giáo dục-đào tạo, quốc phòng... Chủ tịch Thượng viện Anh cũng gửi lời hỏi thăm, chia sẻ về tình hình lũ lụt tại Việt Nam hiện tại.

Bày tỏ hài lòng quan hệ hợp tác giữa Quốc hội hai nước ngày càng phát triển tốt đẹp và thực chất, góp phần quan trọng làm sâu sắc thêm quan hệ hữu nghị truyền thống giữa Việt Nam và Anh, ngài Mcfall tin tưởng chuyến thăm của Tổng Bí thư Tô Lâm sẽ mở ra giai đoạn hợp tác mới có ý nghĩa lịch sử trong quan hệ song phương trên tất cả các lĩnh vực, đặc biệt trên kênh hợp tác nghị viện; khẳng định Thượng viện Anh sẽ tiếp tục ủng hộ Chính phủ Anh hợp tác với Việt Nam, chia sẻ kinh nghiệm trong xây dựng pháp luật. Ngài Mcfall gửi lời thăm hỏi và lời chúc tốt đẹp tới Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và các Lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước Việt Nam.