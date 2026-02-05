Tổng Bí thư Tô Lâm hội kiến Chủ tịch Quốc hội Lào Saysomphone Phomvihane. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN

Chủ tịch Quốc hội Lào Saysomphone Phomvihane nhiệt liệt chào mừng Tổng Bí thư Tô Lâm, đánh giá cao chuyến thăm cấp Nhà nước tới Lào của Tổng Bí thư và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam diễn ra trong bối cảnh hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước đang phấn khởi chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV (Đại hội XIV) của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Chủ tịch Quốc hội Lào chúc mừng và đánh giá cao những thành tựu to lớn, toàn diện mà Việt Nam đạt được thời gian qua; đặc biệt chúc mừng Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp tục được Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam tín nhiệm tuyệt đối tái bầu giữ chức Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam; đồng thời nhấn mạnh việc Tổng Bí thư Tô Lâm chọn Lào là quốc gia đầu tiên trong hoạt động đối ngoại trên cương vị Tổng Bí thư ngay sau Đại hội XIV và dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao nước ngoài đầu tiên thăm Lào sau Đại hội XII của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào đã thể hiện sinh động sự coi trọng và ưu tiên hàng đầu của hai Đảng và hai Nhà nước đối với mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện, gắn kết chiến lược Lào – Việt Nam. Chủ tịch Quốc hội Lào chia sẻ ấn tượng về cuộc hội đàm cấp cao sáng 5/2 hết sức thành công và việc 3 đồng chí lãnh đạo chủ chốt của Việt Nam cùng đến Lào thể hiện sự đặc biệt trong quan hệ giữa hai nước.

Tổng Bí thư Tô Lâm bày tỏ vui mừng thăm cấp Nhà nước tới Lào trên cương vị Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XIV; vui mừng được gặp lại Chủ tịch Quốc hội Lào Saysomphone Phomvihane, đồng thời chúc mừng đồng chí tiếp tục được tín nhiệm tái đắc cử vào Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào khóa XII.

Tổng Bí thư Tô Lâm nhiệt liệt chúc mừng những thành tựu to lớn, toàn diện và có ý nghĩa lịch sử mà Lào đã đạt được sau 40 năm thực hiện công cuộc đổi mới, cũng như thành công rực rỡ của Đại hội lần thứ XII của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào; đánh giá cao chiến lược phát triển kinh tế của Lào được xác định trong Cương lĩnh Chính trị lần thứ ba và Nghị quyết quan trọng của Đại hội XII của Đảng, thể hiện tầm nhìn chiến lược dài hạn, toàn diện và nhất quán, hướng tới xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ, phát triển nhanh và bền vững.

Tổng Bí thư Tô Lâm đánh giá cao vai trò, trách nhiệm và những đóng góp quan trọng của Quốc hội Lào trong việc cụ thể hóa và bảo đảm thực hiện hiệu quả chiến lược phát triển đất nước; bày tỏ tin tưởng với vai trò cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất, đồng hành chặt chẽ cùng với Đảng và Chính phủ trong việc thể chế hóa kịp thời, đồng bộ đường lối đổi mới, các chủ trương lớn về phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững ổn định chính trị và bảo đảm lợi ích thiết thực của nhân dân Lào, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng.

Nhân dịp này, Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định, trước sau như một, Việt Nam luôn coi trọng và dành ưu tiên hàng đầu cho mối quan hệ đặc biệt “có một không hai” với Lào, ủng hộ mạnh mẽ, toàn diện sự nghiệp bảo vệ, xây dựng đất nước Lào; bày tỏ trân trọng cảm ơn sự giúp đỡ to lớn, chí tình, chí nghĩa, quý báu mà Đảng, Nhà nước và Nhân dân Lào đã dành cho Việt Nam trong suốt thời gian qua. Tổng Bí thư thông báo một số nét nổi bật về tình hình Việt Nam, nhất là kết quả Đại hội XIV của Đảng và việc Việt Nam đang tích cực chuẩn bị cho cuộc bầu cử Quốc hội khóa XVI và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Tổng Bí thư Tô Lâm và Chủ tịch Quốc hội Lào bày tỏ vui mừng chứng kiến quan hệ hợp tác hết sức chặt chẽ, hiệu quả giữa Quốc hội hai nước; các hoạt động hợp tác giữa các ủy ban, cơ quan của Quốc hội được triển khai dưới nhiều hình thức linh hoạt, cả trong khuôn khổ song phương và tại các diễn đàn liên nghị viện khu vực và quốc tế; nhất trí tiếp tục làm sâu sắc nội hàm “gắn kết chiến lược” đã được hai nước thống nhất vào tháng 12/2025 vừa qua, qua đó khẳng định tầm nhìn chung, sự đan xen lợi ích chiến lược và định hướng đồng hành lâu dài vì sự phát triển bền vững, tự cường và thịnh vượng của hai dân tộc.

Chủ tịch Quốc hội Saysomphone Phomvihane cảm ơn sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Tổng Bí thư Tô Lâm đối với việc thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai Quốc hội nói riêng và giữa hai nước nói chung, đồng thời khẳng định sẽ phối hợp chặt chẽ với Quốc hội Việt Nam giám sát hiệu quả việc triển khai các thỏa thuận cấp cao và hiệp định hợp tác đã ký kết, nhất là các dự án kinh tế trọng điểm, qua đó góp phần làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện, gắn kết chiến lược Việt Nam – Lào. Chủ tịch Quốc hội Lào nhấn mạnh, trong bất kỳ tình hình nào, quan hệ vĩ đại và tình đoàn kết Lào - Việt Nam sẽ không thay đổi.

Hai bên nhất trí tập trung quán triệt sâu sắc, tăng cường giám sát việc triển khai hiệu quả các thỏa thuận đã đạt được giữa hai nước; tiếp tục trao đổi thường xuyên các chuyến thăm cấp cao, các chuyến thăm giữa lãnh đạo hai Quốc hội và giữa các Ủy ban Quốc hội, không ngừng mở rộng và nâng cao hiệu quả hợp tác trên các lĩnh vực kinh tế - thương mại, an ninh - quốc phòng, giao lưu nhân dân và các địa phương, tuyên truyền về quan hệ hai nước; tăng cường hợp tác, trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, đặc biệt trong xây dựng hoàn thiện thể chế, luật pháp. Cơ quan lập pháp hai nước tiếp tục phát huy vai trò, lan tỏa thế mạnh hợp tác về chính trị và quốc phòng – an ninh sang lĩnh vực kinh tế và các lĩnh vực khác; đồng thời tạo lập, hoàn thiện các cơ chế hợp tác thuận lợi, phối hợp cùng chính phủ, chính quyền địa phương và các bộ, ngành hai nước tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy quan hệ Việt Nam – Lào phát triển và gắn kết mạnh mẽ trong giai đoạn mới. Hai bên nhất trí tiếp tục phối hợp chặt chẽ, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn nghị viện khu vực và quốc tế; tăng cường tham vấn, phối hợp lập trường đối với các vấn đề quốc tế và khu vực, phù hợp với lợi ích, quan tâm của mỗi nước, hài hòa với lập trường chung của ASEAN và các bên liên quan, góp phần duy trì môi trường hòa bình, ổn định cho phát triển.

Nhân dịp này, Tổng Bí thư Tô Lâm chúc cuộc bầu cử Quốc hội Lào khóa X và bầu đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026–2030 thành công tốt đẹp./.