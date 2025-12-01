Tổng Bí thư Tô Lâm hội kiến Chủ tịch Quốc hội Lào Saysomphone Phomvihane. Ảnh: Thống Nhất - TTXVN

Theo đặc phái viên TTXVN, Chủ tịch Quốc hội Saysomphone Phomvihane bày tỏ vui mừng đón Tổng Bí thư Tô Lâm thăm Lào lần đầu tiên trên cương vị Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam; chúc mừng Tổng Bí thư Tô Lâm đã nhận Huân chương Vàng Quốc gia Lào, đánh giá cao công lao của Tổng Bí thư trong phát triển quan hệ Lào – Việt Nam "có một không hai" trên thế giới.

Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội Lào gửi lời thăm hỏi đến lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam và Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn. Chủ tịch Quốc hội Lào đánh giá cao kết quả hội đàm của Tổng Bí thư Tô Lâm và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith, bao gồm rất nhiều vấn đề trên tinh thần thắm tình đồng chí anh em như trong một gia đình. Đây chính là cơ sở triển khai để nâng cao hơn nữa quan hệ giữa hai Đảng và nhân dân hai nước ngày càng đơm hoa kết trái.

Trong không khí nhân dân đất nước Lào anh em hân hoan kỷ niệm 50 năm Quốc khánh và 105 năm ngày sinh Chủ tịch Kaysone Phomvihane, Tổng Bí thư Tô Lâm nhiệt liệt chúc mừng những thành tựu to lớn, toàn diện mà Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Quốc hội và nhân dân Lào đạt được trong 50 năm xây dựng và phát triển đất nước. Tổng Bí thư bày tỏ tin tưởng rằng, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, sự giám sát hiệu quả của Quốc hội và sự điều hành quyết liệt của Chính phủ cùng tinh thần đoàn kết, phối hợp chặt chẽ của các cấp, các ngành, đất nước và nhân dân Lào sẽ vượt qua khó khăn, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XI, tổ chức thành công Đại hội XII của Đảng và bầu cử Quốc hội khóa mới, tiếp tục xây dựng, bảo vệ Tổ quốc, hướng tới mục tiêu xã hội chủ nghĩa, khẳng định vai trò và vị thế trong khu vực và trên trường quốc tế.