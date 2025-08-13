Tổng Bí thư Tô Lâm hội kiến Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Woo Won Sik. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN

Chủ tịch Quốc hội Woo Won Sik nhiệt liệt chào mừng và bày tỏ vinh dự được đón Tổng Bí thư Tô Lâm và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm cấp Nhà nước tới Hàn Quốc, đến thăm và làm việc tại Quốc hội Hàn Quốc; tin tưởng chuyến thăm sẽ tạo xung lực mới, góp phần thúc đẩy và làm sâu sắc hơn nữa quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện Hàn Quốc - Việt Nam.

Tổng Bí thư Tô Lâm bày tỏ vui mừng đến thăm đất nước Hàn Quốc tươi đẹp và mến khách; chân thành cảm ơn Quốc hội và nhân dân Hàn Quốc đã dành cho đoàn đại biểu cấp cao Đảng, Nhà nước Việt Nam sự đón tiếp trọng thị và chu đáo. Tổng Bí thư trân trọng chuyển lời thăm hỏi của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và lãnh đạo cấp cao Việt Nam đến Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc. Chúc mừng những thành tựu to lớn mà nhân dân Hàn Quốc đã đạt được, Tổng Bí thư Tô Lâm bày tỏ tin tưởng Hàn Quốc sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ, đạt nhiều thành tựu lớn hơn nữa, ngày càng nâng cao vị thế tại khu vực và quốc tế, trong đó Quốc hội Hàn Quốc phát huy vai trò đặc biệt quan trọng của cơ quan lập pháp tối cao.

Chủ tịch Quốc hội Woo Won Sik chúc mừng những thành tựu phát triển của Việt Nam thời gian gần đây dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và Tổng Bí thư Tô Lâm; tin tưởng với tiềm năng và nghị lực của mình, Việt Nam sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ hơn nữa trong thời gian tới, sớm hoàn thành các mục tiêu trên đến năm 2045 trở thành quốc gia phát triển có thu nhập cao.