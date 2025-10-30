Tổng Bí thư Tô Lâm hội kiến Chủ tịch Hạ viện Anh Lindsay Hoyle. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN

Chủ tịch Hạ viện Lindsay Hoyle hoan nghênh và đánh giá cao chuyến thăm chính thức của Tổng Bí thư Tô Lâm cùng Phu nhân Ngô Phương Ly và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam, nhấn mạnh chuyến thăm lần này mở ra giai đoạn hợp tác mới, có ý nghĩa lịch sử trong quan hệ song phương trên tất cả các lĩnh vực, đặc biệt trên kênh hợp tác nghị viện.

Ngài Lindsay Hoyle bày tỏ sự khâm phục đối với truyền thống anh dũng đấu tranh giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước của nhân dân Việt Nam và ấn tượng trước những thành tựu mà Việt Nam đạt được sau 80 năm giành độc lập, nhất là trong duy trì ổn định chính trị, phát triển kinh tế-xã hội và hội nhập quốc tế, coi Việt Nam là “con hổ châu Á”. Vui mừng trước quan hệ hợp tác giữa Quốc hội hai nước ngày càng phát triển tốt đẹp và thực chất, Chủ tịch Hạ viện Hoyle nhấn mạnh đây là những nền tảng tốt đẹp góp phần quan trọng làm sâu sắc thêm quan hệ hữu nghị truyền thống giữa Việt Nam và Anh.

Chân thành cảm ơn tình cảm nồng hậu và sự đón tiếp trọng thị mà Chủ tịch Hạ viện Hoyle và Quốc hội Anh đã dành cho cá nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam, Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định Đảng, Nhà nước, Quốc hội Việt Nam luôn coi trọng phát triển quan hệ hữu nghị truyền thống với Anh, trong đó kênh nghị viện đóng vai trò thiết thực trong việc thúc đẩy và giám sát triển khai các thỏa thuận liên chính phủ, đồng thời làm sâu sắc thêm sự hiểu biết và tin cậy giữa hai quốc gia. Tổng Bí thư tin tưởng rằng hợp tác Việt Nam-Anh trên các lĩnh vực, đặc biệt là hợp tác nghị viện sẽ được đẩy mạnh và nâng tầm hơn nữa, tương xứng với tầm mức của quan hệ, tiềm năng của hai bên cũng như kỳ vọng của nhân dân hai nước.

Đánh giá cao vai trò của Hạ viện Anh trong hệ thống chính trị Anh, đặc biệt là công tác lập pháp và hoạch định chính sách đối ngoại, cũng như những đóng góp tích cực của Ngài Hoyle và các Lãnh đạo Quốc hội Anh cho quan hệ hợp tác nghị viện và quan hệ hai nước trong thời gian qua, Tổng Bí thư đề nghị Hạ viện Anh tiếp tục quan tâm, ủng hộ và đôn đốc việc triển khai có hiệu quả các thỏa thuận hợp tác giữa hai chính phủ, trong đó có Hiệp định thương mại tự do Việt Nam-Anh (UKVFTA), Đối tác chuyển đổi năng lượng công bằng (JETP), các chương trình hợp tác giáo dục-đào tạo, nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo và phát triển nguồn nhân lực; tiếp tục dành nguồn lực cho hợp tác phát triển với Việt Nam, nhất là trong các lĩnh vực năng lượng sạch, chống biến đổi khí hậu và y tế cộng đồng.

Tổng Bí thư cảm ơn Quốc hội Anh đã luôn ủng hộ việc tạo thuận lợi cho cộng đồng người Việt Nam hội nhập thành công vào xã hội sở tại. Tổng Bí thư cũng đề nghị Hạ viện Anh ủng hộ việc đàm phán, ký thỏa thuận hợp tác lao động giữa hai nước, tạo hành lang pháp lý để công dân Việt Nam có nguyện vọng chính đáng được đến Anh lao động hợp pháp.